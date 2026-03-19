Si usas esta extensión de Chrome, elimínala cuanto antes

Una herramienta muy usada en Google Chrome ha desaparecido de su tienda oficial tras detectarse problemas de seguridad. Los especialistas recomiendan a quienes aún la tengan instalada que la eliminen cuanto antes para evitar posibles riesgos.

La extensión, llamada Save as Image Type, era conocida por facilitar la descarga de imágenes en distintos formatos, como JPG o PNG. Sin embargo, ha sido bloqueada después de que surgieran indicios de que podía incluir software malicioso.

Aunque no se ha detallado oficialmente qué tipo de amenaza contenía, varios usuarios empezaron a notar comportamientos inusuales al navegar. Entre ellos, cambios en enlaces de páginas de compras como Amazon o Best Buy, que podrían estar relacionados con prácticas fraudulentas para obtener comisiones.

También se han descrito redirecciones inesperadas a otras webs, un problema que desaparecía al desactivar la extensión o usar el modo incógnito del navegador.

El caso llama la atención porque se trata de una herramienta muy extendida y, en apariencia, fiable. De hecho, otros navegadores ya habían tomado medidas antes, retirándola de sus propias tiendas, lo que sugiere que las sospechas no son recientes.

Desde la compañía de ciberseguridad ESET recuerdan que este tipo de herramientas pueden suponer un riesgo si no se revisan bien. Por eso, aconsejan instalar solo extensiones necesarias, comprobar sus permisos y eliminar aquellas que no se utilicen.