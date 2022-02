Tinywow, la mejor herramienta online para editar y convertir archivos

Las herramientas online se han convertido en la tabla de salvación para muchos de nosotros. Su principal ventaja reside en no tener que instalar nada para poder usarlas y que podemos hacerlo, la mayoría de veces desde el ordenador o nuestro teléfono móvil. A continuación, te presentamos una web en la web donde encontrar todas estas herramientas online.

Tinywow.com

Una web que debemos tener a mano siempre y en la que podemos encontrar hasta un total de 40 utilidades online divididas en diferentes categorías. Esta podremos usarla desde el ordenador o desde nuestro smartphone. Tan sólo debemos acceder desde el navegador de nuestros dispositivos a la página web tinywow.com o pulsando en el enlace. En la parte superior de la ventana podemos acceder a las cinco categorías en las que se reparten todas las aplicaciones: Entre las que nos encontramos PDF, Vídeo, imagen, archivo y otros. Haremos un pequeño repaso de lo que encontramos en cada una de ellas.

En el caso de PDF , encontraremos diferentes funciones de conversión de formato PDF a cualquier otro que necesitamos, ya sea Word, PowerPoint o a jpg y de forma inversa de cualquiera otro formato a PDF. O llevar a cabo cualquier otra acción como unir, dividir, comprimir, proteger o extrae imágenes entre otras opciones.

En el apartado vídeo encontramos funciones que nos permiten ediciones sencillas de vídeo como realizar recortes, eliminar el audio, comprimir o crear gif animados además de esto incluye une herramienta para extraer vídeos de Facebook, como sólo es posible usando herramientas similares a estas.

Dentro de imagen encontramos un amplio abanico de posibilidades además de las funciones necesarias para cambiar el formato de imagen, encontramos otras opciones con las que podemos añadir y editar textos e incluso eliminar fondos.

Otro de los apartados en el que encontramos funciones de lo más útiles es el de archivo en el que podemos encontrar todo tipo conversores de usando los formatos más comunes como puedes ser CSV, XML o Excel.

Y por último encontramos la sección otros en la podemos localizar herramientas para transformar el contenido de direcciones URL en JPG o en PNG, un creador de memes y un generador de texto falso, el conocido como LOREM IPSUM.

Además de todo desde la propia página web nos aseguran la seguridad de nuestros archivos ya la todos los archivos sean procesados como si no se eliminan cada 15 minutos. No almacenándose en el ningún sitio. En la mayoría de sitios web que usamos para realizar un cambio de formato los archivos que convertirnos, generalmente no son abiertos, a través de una serie de algoritmo se realiza la conversión casi de forma anónima no teniendo generalmente acceso al contenido de los archivos. Algo que no sucede cuando somos nosotros quien hace la conversión de archivos. Para ello tenemos previamente abrir el documento y seleccionar la opción guardar cómo o exportar, seleccionar el tipo de archivo e el que lo queremos convertir y pulsar sobre guardar y cerrar.