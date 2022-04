El test de colores que debes realizar para saber si tu monitor está bien calibrado

Es posible que desconozcas cómo de bien está calibrado tu monitor. El calibrado es una configuración importante porque, si no está configurado correctamente, no podrías ver las cosas tal y como deberían mostrarse, es decir, no tendrías una reproducción fiel ni del color, ni del brillo, ni del contraste… Ahora, gracias a un divertido juego, podrás conocer qué parámetros debes modificar a pesar de que existan a nuestro alcance múltiples configuraciones para adaptarlo a nuestros gustos.

Es un juego muy sencillo que no te llevará ni 5 minutos, y lo que hace es ponerte a prueba para comprobar si eres capaz de distinguir varios colores. De esta forma, podrás conocer el estado de tu monitor y así optimizar la imagen para que disfrutes de todo lo que veas en él.

El juego en cuestión se llama 'Color Game' y para encontrarlo, es tan fácil como entrar en nuestro navegador, buscarlo y clicar en el test que ofrece la página "Color.method.ac". Antes de empezar la prueba, la página te mostrará dos opciones: "Calibrar tu pantalla" o "Ayuda para daltónicos". En caso de que seas daltónico, esta segunda opción te ayudará a configurar tu monitor de la mejor manera antes de empezar la prueba.

'Color Game' está dividido en seis categorías

Para que el test funcione, lo primero que tendrás que hacer será ajustar el brillo de la pantalla. Una vez hecho esto, la prueba estará dividida en seis categorías: Matiz, saturación, complementarios, análogos y combinaciones de tres y cuatro colores.

La primera es la más sencilla, puesto que solo te pondrá una rueda de color y tendrás que detectar el matiz correcto de un solo color. Lo único que debes hacer será mover el cursor del ratón por el círculo cromático hasta encontrar el color o los colores más parecidos posibles a los que nos propone la prueba. Cuentas con un tiempo limitado, aunque el juego es bastante rápido y dinámico.

Con esto, la herramienta te mostrará la calificación en cada categoría cada vez que hagas click para elegir tu color, y así sabremos los parámetros que tenemos que modificar. Las calificaciones pueden ser mediocres, terribles, buenas o perfectas. Por ejemplo, si en la sección de colores complementarios y análogos hemos sacado una nota baja, nos estará indicando que debemos modificar este parámetro.

