Spotify Wrapped: estas han sido las canciones y artistas más escuchados de 2022

Esta semana está siendo muy intensa en lo que se refiere a las plataformas de streaming, ya que estamos conociendo multitud de novedades relacionadas con ellas, y concretamente con el resumen del 2022 en lo que a la música se refiere. Hemos conocido la forma de acceder a todas nuestras estadísticas de lo más escuchado del año en Apple Music, YouTube Music, y también en Spotify. Y ahora nos hacemos eco de lo que ha sido este año para la propia plataforma, según sus propias estadísticas. Porque desde el servicio de música en streaming han hecho su particular repaso a lo que más se ha escuchado en los últimos doce meses.

Bad Bunny vuelve a arrasar en reproducciones

Por tercer año consecutivo Bad Bunny se ha convertido en el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial. Y es que a lo largo de este año lo han escuchado nada menos que 18.300 millones de veces, unos números mareantes desde luego. A este le han seguido Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS, por lo que sin duda alguna en este Top 5 nos encontramos con bastante variedad musical. En cuanto a los artistas españoles, como era de esperar Rosalía ha sido la más escuchada en todo el planeta, mientras que en segundo lugar se ha colocado Quevedo.

Spotify Wrapped | Spotify

De las canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de 2022, se ha llevado la palma “As it Was” de Harry Styles, que se ha reproducido un total de 1.500 millones de veces. La siguiente canción más escuchada ha sido “Heat Waves” de Glass Animals, mientras que en el tercer lugar tenemos “Stay” con The Kid LAROI y Justin Bieber. Bud Bunny en este caso ocupa el cuarto lugar con “Me Porto Bonito” y en el quinto se coloca su “Tití me preguntó”

Lo que más se ha escuchado en España este año

Respecto del año en Spotify en España, también ha sido Bad Bunny el artista más escuchado. A este le siguen Rauw Alejandro y Quevedo, que es el artista patrio más escuchado en la plataforma este año.

Spotify Wrapped | Spotify

El resto de artistas que conforman los diez más escuchados de España lo integran Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, ROSALÍA y Feid. Uno de los mayores logros de la música española ha sido el número 1 obtenido durante 7 semanas en el Top 50 Global por parte de Quevedo, gracias a su tema “Quédate”

Ya podemos acceder al Wrapped de 2022

Como sabéis, todos los años Spotify genera un contenido basado en nuestros hábitos de reproducción a lo largo de todo el año. Y en esta ocasión no iba a ser menos. Ya que está disponible desde la app móvil, donde vamos a poder acceder a un completo contenido interactivo que nos detalla todo lo que hemos escuchado a lo largo del año, especialmente lo que nos ha gustado más. Cada año que pasa estas recopilaciones interactivas son más completas y mejores, ya que cuentan cada vez con un mayor historial de reproducciones.

Artistas más escuchados en el mundo en 2022

Bad Bunny

Taylor Swift

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2022

Taylor Swift

Doja Cat

Dua Lipa

Billie Eilish

Ariana Grande

Rihanna

KAROL G

Olivia Rodrigo

Adele

Lana del Rey

Artistas masculinos más escuchados en el mundo en 2022

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

BTS

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Kanye West

Eminem

Rauw Alejandro

Canciones más escuchadas en el mundo en 2022

“As It Was” - Harry Styles

“Heat Waves” - Glass Animals

“STAY” - The Kid LAROI (with Justin Bieber)

“Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

“Cold Heart - PNAU Remix” - Elton John, Dua Lipa

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” - Bizarrap, Quevedo

“Enemy” (with JID)” - Imagine Dragons

“Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo

“Running Up That Hill (A Deal With God)” - Kate Bush

Álbumes más escuchados en el mundo en 2022

“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny

“Harry's House” - Harry Styles

“SOUR” - Olivia Rodrigo

“=” - Ed Sheeran

“Planet Her (Deluxe)” - Doja Cat

“Future Nostalgia” - Dua Lipa

“Midnights” - Taylor Swift

“YHLQMDLG” - Bad Bunny

“Justice” - Justin Bieber

“Dawn FM” - The Weeknd

Artistas más escuchados en España en 2022

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Quevedo

Bizarrap

Anuel AA

Duki

Myke Towers

Mora

ROSALÍA

Feid

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2022:

ROSALÍA

Aitana

KAROL G

Shakira

Taylor Swift

Ana Mena

Maria Becerra

Nicki Nicole

Bad Gyal

Becky G

Artistas masculinos más escuchados en España en 2022

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Quevedo

Bizarrap

Anuel AA

Duki

Myke Towers

Mora

Feid

Jhayco

Artistas españoles más escuchados en España en 2022

Quevedo

ROSALÍA

Aitana

Morad

C. Tangana

Rvfv

Beny Jr

Rels B

Omar Montes

Melendi

Canciones más escuchadas en España en 2022

“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” - Bizarrap, Quevedo

“Tití Me Preguntó” - Bad Bunny

“La Bachata” - Manuel Turizo

“Me Porto Bonito” - Bad Bunny, Chencho Corleone

“Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48” - Bizarrap, Tiago PZK

“Cayó La Noche [Remix]” - La Pantera, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, Bejo, EL IMA, Quevedo

“Desesperados” - Rauw Alejandro, Chencho Corleone

“DESPECHÁ” - ROSALÍA

“Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo

“Tarot” - Bad Bunny, Jhayco

Álbumes más escuchados en España en 2022:

“Un Verano Sin Ti” - Bad Bunny

“MOTOMAMI +” - ROSALÍA

“VICE VERSA” - Rauw Alejandro

“El Madrileño (La Sobremesa)” C. Tangana

“MICRODOSIS” - Mora

“Dharma +” Sebastian Yatra

“YHLQMDLG” - Bad Bunny

“NASTU” - Rvfv

“FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM” - Feid

“EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO” - Bad Bunny

