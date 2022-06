Spotify: cómo convertir tus gustos musicales en un vistoso gráfico para compartir

La música es streaming es muy popular entre los usuarios de nuevas tecnologías, permite escuchar nuestras canciones preferidas sin necesidad de descargarlas ni llevar en ningún soporte físico. Eso ya son para nostálgicos del pasado y del sonido analógico.

Con Spotify Pie sabrás que tipo de música escuchas

Spotify es una de las más conocidas y usadas, estamos acostumbrados que a su alrededor surjan herramientas de terceros que ayudan a llevar a cabo distintas funciones, desde analizar nuestros gustos musicales a analizar la clase de música que solemos poner. En esta ocasión hablaremos de Spotify Pie, una web desde la que podemos crear “una tarta” con nuestros gustos musicales. Como su nombre indica Pie, tarta o pastel en inglés. Se trata de un gráfico con esta forma en la que en sus porciones se ven reflejados nuestros gustos musicales. Para acceder a la herramienta abrimos una nueva ventana en el navegador y accedemos a su web pinchando sobre el enlace

Tus gustos musicales en una tarta | TecnoXplora

La interfaz de esta herramienta es de lo más simple, una vez accedemos a la página web, pulsa sobre “login to Spotify” para iniciar.

para iniciar. Si ya estamos logados no hará fata introducir usuario y contraseñan, de lo contrario debemos introducir los datos pertinentes.

Hecho esto, damos permisos a la herramienta para que pueda acceder tu nombre de usuario, imagen de perfil, el número de seguidores que tienes en Spotify y algo totalmente necesario, si acepta las condiciones y en unos breves instantes tienes tu tarta personalizada con la música que más escuchas.

y en unos breves instantes con la música que más escuchas. El gráfico muestra por colores el tipo de música que sueles reproducir, mueve el ratón por los diferentes colores para ver a que tipo de música y que intérpretes o grupos están encuadrados en este género.

mueve el ratón por los diferentes colores para ver a que tipo de música y que intérpretes o grupos están encuadrados en este género. En la parte inferior, justo debajo de la tarta, encontramos la leyenda con los distintos colores y géneros de música. Cuantos más colores tenga tu tarta, más variado y rico serán tus gustos musicales.

Además, puedes ver un pequeño listado con los artistas o grupos que más sueles escuchar ordenados de más a menos entre los más escuchados, así puedes hacerte una idea de cuáles son los artistas que sueles poner, de forma gráfica, ya que desde la propia aplicación tenemos la opción de acceder a los más escuchados. Son muchas las estadísticas que podemos hacer con los datos que recoge Spotify, Pero es mucho más fácil verlos reflejados en un gráfico por colores en el que podemos ver rápidamente la predominancia de unos frente a otros.

Toda esta nueva información sirve de referencia no sólo para conocer nuestros gustos. Sino también para buscar nuevos géneros hasta ahora desconocidos para nosotros y probar si nos gusta. Si tu tarta no dispone de muchas porciones significa que tienes unos gustos muy definidos y que no te sales de ellos con facilidad. Cosa que es difícil ya que la herramienta no sólo hace calificaciones por artista, sino que podemos encontrar un mismo grupo en varios géneros.