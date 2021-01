RepScan, la solución para eliminar contenido negativo de Internet en menos de 72 horas

¿Sabrías cómo actuar si te denegasen un préstamo bancario porque en Internet circulase una información desactualizada sobre ti? ¿Sabrías cómo eliminar imágenes de adolescencia que quizá puedan seguir apareciendo cuando buscas tu nombre en Google?

Aunque existen multitud de leyes que garantizan algo tan fundamental como el derecho al olvido en Internet, lo cierto es que no siempre resulta sencillo ejercer este control sobre la propia imagen en la red. Un solo contenido puede arruinar tu reputación digital, acarreando serias consecuencias para tu prestigio profesional y tu vida personal.

RepScan es una startup española que nace para dar una solución rápida y eficaz a este tipo de situaciones en Internet. Este servicio permite detectar, documentar y eliminar contenido no deseado que circule en la red sobre una persona.

¿Cómo funciona RepScan?

El objetivo principal de los creadores consiste en dar una solución lo más rápida posible, hasta el punto de que garantizan la devolución del dinero si no son capaces de borrar un contenido en menos de 72 horas. El coste, además, solo existe si finalmente desaparece la información negativa, ya que en caso contrario el servicio no cobrará nada al cliente.

"Queremos ser el Robin Hood de la reputación digital"

Hasta ahora, quienes desearan eliminar contenido de Internet debían acudir a abogados especializados e iniciar unos procesos largos y muy costosos. RepScan dispone de una tecnología propia que permite detectar y eliminar contenido de Internet de manera rápida, legal y económica.

A través de la plataforma, las personas pueden contratar el servicio de alertas RepScan Alert, que les avisará de la aparición de nuevos contenidos negativos, y podrán señalar desde el móvil el contenido que desean eliminar de Internet, monitorizando en tiempo real la evolución.

Un entorno digital en constante transformación

Cada vez más responsables de Recursos Humanos realizan búsquedas en Internet sobre los candidatos a un puesto de trabajo. La reputación digital puede ser clave para conseguir un préstamo, un visado o captar clientes. De ahí que resulte imprescindible contar con la posibilidad de eliminar contenido falso o ilegal de la red.

Josep Coll, CEO de RepScan, explica que "la gente tiene unos derechos que no sabe cómo ejercer en Internet" y revela que el perfil de cliente de la plataforma es realmente diverso: "Personas que no han podido volver a pedir un crédito en un banco, menores que han publicado imágenes que ahora les impiden iniciarse en la vida laboral, filtraciones de fotos que no queremos que se vean... Internet no perdona y destaca lo peor de ti".

Coll cuenta como a lo largo de la última década el entorno digital ha ido cambiando a pasos agigantados: "Hace 15 años, Facebook contestaba a la semana. Este tiempo de respuesta ha bajado, esa es nuestra obsesión, pero estamos en la prehistoria del control de Internet".

Los creadores de RepScan cuentan con la valiosa experiencia de llevar más de 15 años velando por los derechos de imagen de sus clientes. En este sentido, esta nueva plataforma supone un avance cualitativo enorme: "Con RepScan vamos a democratizar el derecho a eliminar contenido de Internet. Queremos ser el Robin Hood de la reputación digital".