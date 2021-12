¿Qué es mejor, hibernar, suspender o apagar tu PC Windows?

La siguiente es una pregunta muy común que puede que te haya rondado por la cabeza en más de una ocasión: ¿qué es mejor, hibernar, suspender o apagar tu ordenador con Windows? Lo cierto es que se trata de tres opciones bien distintas que tenemos que tener en cuenta, ya que lo suyo, es apagarlo, o bien dejarlo en suspensión, pero, ¿cuál es la opción más acertada para momento, equipo o situación?

Y es que hay que tener en cuenta que ninguna de las tres opciones es igual. No te resultará igual apagarlo que suspenderlo, porque puede que estés trabajando y tengas algún proceso abierto y no quieres que se cierre. O mismamente, estás en un portátil y tienes la costumbre de bajar la tapa, sin pulsar nada antes, entonces entrará en suspensión. ¿Es mejor apagarlo y ahorrar batería? Veamos las peculiaridades de estos tres procesos bien diferenciados que pueden marcar la diferencia en tu equipo y trabajo.

Apagar

Si apagamos el ordenador, dejará de funcionar absolutamente todo, así como el ordenador pondrá fin a todos los procesos o programas que esté ejecutando hasta el momento. A pesar de ello, al apagarlo, nos preguntará si queremos forzar a procesar un programa o aplicación, o cancelar el apagado y hacerlo nosotros mismos. Con el apagado el ordenador no consumirá energía, por lo que tampoco habrá consumo de batería, pero tampoco podremos recuperar los archivos que hayamos dejado. También actualizará Windows o algún parche reciente al apagarlo y volverlo a encender.

Apagado | Tecnoexplora

Suspender

Se trata de una de las opciones más razonables si no queremos que nuestros archivos desaparezcan. Sigue ejecutando tareas mínimas, con un consumo de energía mínimo, porque sigue tirando de la RAM del ordenador, aunque como decimos, de una manera mínima. Si lo suspendemos, podremos dejar todas las tareas, actividades o programas encendidos de nuevo, y será tan fácil como volver a encenderlo para seguir trabajando en todo ello sin perder absolutamente nada. Desde luego, se trata de la mejor opción si vas a dejar el ordenador por unos minutos, en vez de apagarlo y encenderlo, y el gasto de energía que ello supone.

Hibernar

Es una opción muy a tener en cuenta si no la conocías. Es similar al apagado, lo que, al hacerlo, guardará el estado y todos los procesos en ese momento en el disco duro para luego volver a tener disponible todas esas opciones al volverlo a encender. No consume energía, ya que técnicamente es un apagado, y lo único que hace es guardar esa información y volverla a poner en marcha una vez lo encendamos. Esta técnica se suele utilizar en períodos en los que no vas a tocar tu ordenador por un largo período de tiempo. Lo bueno es que no consumirá energía y, al volverlo a encender, no habrás perdido nada de tu trabajo o tareas que hayas dejado pendientes en ese momento. Es igual que el apagado, pero conservando las tareas pendientes y sin consumo alguno de energía.