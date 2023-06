Por qué debes evitar las redes Wi-Fi públicas si te vas de vacaciones

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, y seguramente ya estarás planeando una escapada con la que desconectar del día a día. ¿Te tocará trabajar algún día? Entonces no te pierdas estos gadgets perfectos para el teletrabajo. Aunque hoy queremos hablarte de otro tema: el peligro de las redes WiFi públicas.

Seguramente lo primero que hagas cuando llegas a un hotel o casa de vacaciones es conectarte a la red WiFi que tengan disponible. O se te vas a comer a un restaurante con los tuyos, especialmente en aquellos países donde la clave del WiFi del local suele estar muy a la vista, lo más habitual es que aproveches para ahorrar datos móviles. Craso error.

Pasa del WiFi público, la broma te puede salir muy cara

A día de hoy contamos con unas tarifas de datos que nos permiten disfrutar de unas velocidades de conexión endiabladas. Y ya te adelantamos que, si tienes una tarifa de datos limitada, te va a salir más a cuentas mejorar tu tarifa durante el verano, o incluso comprar una SIM temporal con datos, que ir conectándote a todas las redes WiFi públicas que encuentres. ¿La razón? Se pueden usar para acceder a tu teléfono.

WiFi Gratis | Unplash

Para empezar, no tienes absolutamente ningún control sobre la red WiFi a la que te has conectado. ¿Pertenece realmente al hotel en el que estás? Y en el caso de ser así, ¿qué garantías tienes de que el router no ha sido vulnerado y se está utilizando por atacantes informáticos con intenciones malignas tales como acceder a tu teléfono para obtener claves bancarias y vaciar tu cuenta corriente? Por desgracia, no hay forma de saberlo.

La conexión a redes Wi-Fi públicas puede presentar riesgos de seguridad, pero no necesariamente significa que tu teléfono será hackeado solo por conectarte a una. Sin embargo, las redes Wi-Fi públicas a menudo no están protegidas por una contraseña, lo que significa que los datos transmitidos a través de la red no están cifrados y podrían ser interceptados por alguien con las habilidades técnicas adecuadas y malas intenciones. Además, hay cuatro ataques muy habituales, como verás más adelante:

Sniffing de red: Este es un método por el cual un individuo malintencionado puede interceptar datos que se transmiten a través de la red Wi-Fi. Esto podría incluir contraseñas, información de tarjetas de crédito, correos electrónicos, mensajes, etc.

Este es un método por el cual un individuo malintencionado puede interceptar datos que se transmiten a través de la red Wi-Fi. Esto podría incluir contraseñas, información de tarjetas de crédito, correos electrónicos, mensajes, etc. Ataques de hombre en el medio (Man-in-the-Middle, MitM): En este tipo de ataque, el hacker se coloca entre tu dispositivo y el punto de acceso Wi-Fi, y puede interceptar, leer y modificar los datos que se transmiten.

En este tipo de ataque, el hacker se coloca entre tu dispositivo y el punto de acceso Wi-Fi, y puede interceptar, leer y modificar los datos que se transmiten. Redes Wi-Fi maliciosas: Algunos hackers crean redes Wi-Fi con nombres similares a los de las redes legítimas (como el nombre de una cafetería o un hotel). Si te conectas a una de estas redes pensando que es legítima, el hacker puede intentar robar tus datos.

Algunos hackers crean redes Wi-Fi con nombres similares a los de las redes legítimas (como el nombre de una cafetería o un hotel). Si te conectas a una de estas redes pensando que es legítima, el hacker puede intentar robar tus datos. Malware: Algunos hackers pueden aprovechar las vulnerabilidades en la conexión Wi-Fi para instalar malware en tu dispositivo.

Como verás, el problema es bastante grave, y hay que tomar precauciones. La más importante es evitar usar una red WiFi pública a no ser que sea imprescindible. Y si no tienes más remedio, antes deberás tener instalada una VPN en tu teléfono. Hay muchas gratuitas con limitaciones de 100 MB al día por ejemplo, más que suficiente para el uso que le vas a dar. Una Red Privada Virtual (VPN) cifra tus datos, lo que puede ayudar a protegerte de los sniffers de red y los ataques MitM.

Eso sí, no te protege del malware o una red maliciosa por lo que, como te hemos dicho antes, intenta evitar a toda costa el uso de redes WiFi públicas, ya que la broma te puede salir muy cara.