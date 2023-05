Neeva echa el cierre, el buscador que buscaba competir con Google

Os hemos hablado en varias ocasiones de Neeva en Tecnoxplora, un buscador que había llegado al mercado para ofrecer una alternativa a Google sin sesgos de ningún tipo ni tampoco rastreadores que pudieran inducirnos a unos resultados dirigidos. Un navegador muy joven, que se había estrenado a comienzos de año, pero que finalmente va a echar el cierre mucho antes de lo esperado. Algo que demuestra lo encarnizada de la lucha por hacerse tan siquiera un hueco útil en un mercado donde Google casi monopoliza la cuota de mercado en cuanto a buscadores y navegadores.

Somos animales de costumbres

Así nos podemos definir los seres humanos, y la realidad es que cuando nos acostumbramos a algo es muy difícil que cambiemos, salvo que veamos un cambio inmediato que pueda repercutir a bien en nuestro día a día. Y eso es lo que le ha pasado a Neeva, que acaba de anunciar el cierre del servicio para la próxima semana, concretamente el 2 de junio. Entonces el buscador dejará de funcionar, y no será posible acceder a él desde la web o desde las sendas versiones móviles con las que cuenta.

Y es algo sorprendente, porque entre otras cosas, este buscador creador por dos ex empleados de Google había sido el primero en integrar en sus búsquedas la inteligencia artificial de ChatGPT, y decimos en una modalidad abierta, ya que en este momento Bing también la ofrecía, pero con lista de espera. Y esto tan siquiera ha permitido que el buscador haya retenido el tráfico suficiente para que tenga sentido seguir adelante con su desarrollo. Así lo ha asegurado uno de los creadores de este buscador.

En el propio comunicado del buscador para anunciar el cierre, han asegurado que “hemos descubierto que una cosa es construir un motor de búsqueda, y una cosa completamente diferente es convencer a los usuarios habituales de la necesidad de cambiar a una mejor opción”. Algo que nos devuelve a lo que indicábamos al principio, que somo animales de costumbres, y en este caso también. De hecho, aseguran que ha sido menos difícil convencer a los usuarios de pagar un servicio premium para poder contar con funciones extra, que llevar usuarios al buscador, ya que el principal reto al que se han enfrentado ha sido el explicarles a las personas por qué es necesario contar con buscador que no anteponga a sus anunciantes en lugar de los intereses del internauta.

Esto, que debería ser básico a la hora de elegir un buscador o cualquier plataforma que trate nuestros datos, no parece ser algo clave en las decisiones de los internautas, que seguramente en su mayoría ni se hayan enterado de la existencia de Neeva. Algo normal cuando casi todo lo buscamos a través de sus grandes competidores, Google y en menor medida Bing. Desde el buscador han asegurado que ya no hay un entorno estable en el que desarrollar su proyecto, no solo por la incomprensión de los internautas, sino también por el difícil contexto económico.

Todos aquellos que tengan suscripciones Premium en curso verán un reembolso en su cuenta de la parte proporcional de esta que no haya sido utilizado hasta el cierre definitivo de la plataforma, en las próximas semanas.