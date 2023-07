¿Es necesario apagar el ordenador por las noches?

Por las noches, antes de ir a dormir, es habitual dejar de usar el móvil, ponerlo a cargar y acostarse. El hecho de no apagarlo antes de dormirse no tiene ningún impacto negativo en el teléfono, pero esto no pasa con el resto de los dispositivos. Este es el caso del ordenador, donde en caso de que esta práctica se realice con frecuencia, su vida útil se estaría viendo claramente afectada.

Cuando los ordenadores pasan mucho tiempo encendidos, los archivos temporales o programas que no se finalizan correctamente, terminan ocupando una gran parte de la memoria del dispositivo, tendiendo a ralentizarlo. Es cuando se apaga el ordenador, que todos estos programas que lo ahogan se interrumpen, de manera que cuando se vuelve a abrir, no hay nada que lo tenga ocupado.

En caso de que sea un ordenador portátil, es incluso peor. Son las baterías de estos ordenadores las que se ven afectadas cuando se quedan encendidos. A partir del número de ciclos de carga de un ordenador, la batería empieza a sufrir y a estropearse. Si se queda encendido y enchufado para no gastar batería, lo que se termina haciendo es que el hardware trabaje de más sin estar utilizándose. Con esto, el ordenador se calienta más y es probable que empiece a gastarse el batería más rápido.

Ordenador buscando en Google | Pexels

Otro motivo por el que se puede dejar encendido el ordenador puede ser para no perder las pestañas abiertas, o el trabajo de algún documento. Si este es el caso, existen maneras de recuperar las pestañas que se tenían abiertas antes de apagar, y los documentos también suelen tener un apartado de recuperación.

Por lo que sí, lo más recomendable es apagar el ordenador.