¿Es malo cargar y usar el ordenador portátil a la vez?

En ocasiones, tenemos ciertas dudas si debemos de enchufar la batería de nuestros equipos portátiles, ya que estamos muy familiarizados, con que no debemos de usar nuestros dispositivos móviles cuando se están cargando. Pero no sabemos si en los portátiles siguen el mismo principio o no.

Para determinar la vida útil que presenta una batería, esta vendrá condicionada por los ciclos de carga. Estos se producen cuando la batería de nuestros portátiles se encuentra completamente descargada, los enchufamos a la corriente eléctrica y llegan a la carga completa, posibilitando realizar las distintas tareas que necesitamos.

Si nuestros equipos portátiles se encuentran al 100 %, a la máxima capacidad de batería disponible, la energía del dispositivo no viene de la batería, sino que proviene directamente de la corriente eléctrica a través del cargador, por lo tanto, no utilizamos ningún ciclo de carga y esto es beneficioso para el ordenador, ya que, no sufre daños y mejora la salud y el funcionamiento de estos.

Uno de los problemas principales se produce cuando enchufamos el cargador a la corriente, nuestros equipos se encuentran con poca batería y mientras los utilizamos para realizar actividades como ver correos, ver documentos, realizar nuestras tareas o jugar. El ordenador no está llevando a cabo un ciclo de carga lineal, sino que, se carga y descarga a la vez, no completándose ese ciclo de carga y provocando problemas para nuestros equipos.

Para evitar estas circunstancias, los expertos recomiendan conectar el cargador cuando la batería de nuestros equipos portátiles llegue a un 20 %. De esta manera lo podemos seguir usando, sin perjudicar a los componentes del dispositivo.