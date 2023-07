Los mejores métodos para olvidarte de las contraseñas en tus dispositivos

Una de las formas que tienen los ciberdelincuentes de acceder a nuestros datos es a través del robo de nuestras contraseñas. Y por ello, cada vez más plataformas están cambiando el modo de identificación en favor de métodos más físicos, como la biometría, las llaves de seguridad o Google Passkey para acabar con las contraseñas.

Cambia tus contraseñas por métodos más seguros de identificación

Los inicios de sesión sin contraseña son la última novedad en seguridad, gracias a estos no tenemos la necesidad de crear y recordar contraseñas seguras que ya sea por su longitud o por lo aleatorio de sus caracteres son casi imposibles de memorizar. Alto que puede ser muy traumático si tenemos en cuenta que es recomendable no usar la misma contraseña en todos los sitios.

Para evitar el robo de contraseñas y claves de acceso, lo mejor es no basar la seguridad en ellas y optar por otros métodos mucho más difíciles de suplantar con son las llaves de seguridad, nuestro propio rostro o las huellas dactilares que nos hacen únicos. Además de que no se almacena en ninguna parte y no se pueden robar.

Tanto es así que desarrolladores como Google han comenzado a aplicar este tipo de identificación con la implantación de PassKey, un sistema a través del cual se usan una serie de claves criptográficas, para lo cual necesitamos un dispositivo como una llave de seguridad, un ordenador o un móvil para realizar el inicio de sesión. Estos además deben estar protegidos a su vez con sistemas de identificación biométricos para hacerlo aún más seguro.

Llaves de seguridad Titan | Google

Las llaves de seguridad, por el momento no son muy conocidas por los usuarios y es por ello, por lo que por el momento no son muy utilizadas, aunque se trata de un método de lo más seguro para evitar los inicios de sesión a distancia. Estos hasta ahora se usaban sobre todo en los métodos de identificación en dos pasos y podemos encontrarlas tanto USB como con NFC. Además de usarlas de forma física en nuestros dispositivos, la mayoría de ellas dispone de lector de huellas con la que garantizar nuestra protección.

La biometría puede considerarse como uno de los métodos más seguros, sobre todo las huellas digitales, algo que no compartimos con nadie, incluso si tenemos un gemelo identificado. Esta es una de las cosas que nos distingue. Todos hemos visto alguna vez en las películas diferentes métodos para hacerse con las huellas de otra persona para suplantar la identidad. Algo que por ahora solo sucede en la ficción, los lectores de huellas disponen de una tecnología que no lo hace posible.

Poco a poco, veremos como la identificación a través de contraseñas va desapareciendo paulatinamente en favor de estos otros métodos, convirtiendo los inicios de sesión en algo más seguro. Aunque estos también tiene sus inconvenientes, ya que si bloqueamos el acceso debemos completar un proceso mucho más exhaustivo para restablecer el acceso. Algo que, aunque es algo más farragoso, es el precio a pagar para mantener nuestros datos a salvo.