Estas han sido las webs más visitadas en 2021, Google ya no es la primera

Estos últimos días del año son perfectos para recapitular, y hacer retrospectiva de lo que ha pasado a lo largo del año. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con las visitas web, que como todos los años nos dan una idea de los gustos de los internautas. Tradicionalmente Google ha sido el sitio más visitado de la red, por razones obvias. No solo el buscador de los de Mountain View es el más utilizado por todos, y el usado para encontrar numerosa informacion de nuestro interés, sino que es la puerta también a las populares apps de Google que tienen su extensión en los resultados del buscador. Pues bien, ahora conocemos las diez webs más visitadas de 2021, y precisamente Google ha dejado de ser la que más visitamos, y lo hace en favor de la red social de moda.

¿Cuáles se han visitado más?

Cloudfare, a través de su servicio Cloudfare Radar, ha desvelado cuáles son los sitios web que más hemos visitado en estos últimos 12 meses. Y desde luego no esperábamos estos resultados, porque TikTok se ha convertido en el sitio web más visitado del año, algo que nos da una idea de la gran repercusión y popularidad que está cobrando esta red social. Por tanto TikTok ha superado a Google en el primer puesto, con una media de 1.000 millones de visitas cada mes lo que es sin duda una barbaridad. El listado completo de los diez sitios más visitados es el siguiente:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Como podéis ver, que un sitio tenga más visitas no está relacionado con tener una web más o menos atractiva. Porque como podéis ver, tenemos sitios como WhatsApp.com, que no deja de ser un lugar en el que lo único que podemos hacer es descargarnos la app en distintos sistemas operativos, o la de Microsoft o Apple, que no dejan de ser meras tiendas de los dispositivos de estos fabricantes. En el caso de iTOk, el atractivo es evidente, ya que la mayoría de usuarios entra a esta red social para ver los vídeos a través del cliente de escritorio, que es bastante similar al móvil.

Subtítulos en Tiktok | Foto de Aaron Weiss en Unsplash

A pesar de todo Facebook sigue manteniendo el tipo, con la tercera posición entre las webs más visitadas. A pesar de todos los escándalos relacionados con la seguridad, privacidad o reputación de la red social, todavía siguen siendo muchos los que entran cada mes, miles de millones, para acceder a su muro e interactuar con una red social que ha cedido definitivamente el testigo a TikTok como la más popular. Twitter también aparece, en el noveno puesto de esta interesante lista.