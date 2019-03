Elige bien tus contraseñas y mantenlas a salvo

Cada vez estamos más concienciados con nuestra privacidad y la seguridad de nuestros servicios online, pero ver la lista de las contraseñas inseguras que publica anualmente 'SpashData' es para echarse a llorar. Porque sí, todavía hay mucha gente que usa '1111111' o ' admin' como contraseña, por no decir los que utilizan la misma para todas sus cuentas... y no las cambian jamás. Con ese panorama no nos extrañamos del hackeo masivos de cuentas de Adobe, por ejemplo.

Pero no estamos aquí para lamentarnos, sino para intentar ponérselo más difícil a los que buscan contraseñas débiles para robar datos. Obviamente las contraseñas anteriores son inseguras, pero también las que “se pueden leer”, es decir, las palabras normales, aunque estén seguidas de números: tu nombre, el de tu gato o tu pareja,... Así no.

Las empresas de seguridad dan varios consejos, entre los más típicos están el mezclar números y palabras, mayúsculas y minúsculas, algún símbolo alfanumérico, que no sea muy corta... Y aquí van tres trucos más “sofisticados” que te pueden servir:

1.- Elegir una frase y quedarte con la primera letra de cada palabra, alternando mayúsculas y minúsculas. Ej: El perro de San Roque no tiene rabo: EpDsRnTr. Si le añades dígitos o algún símbolo raro a mitad de la frase ganará más fuerza. Ej: EpDsR12nTr$.

2.- Escoger una contraseña distinta para cada servicio: en Facebook podría ser EpDsR12nTr$FB, en Twitter EpDsR12nTr$TW, en Amazon EpDsR12nTr$AM. Puedes hacer pruebas de distintas contraseñas y comprobar su seguridad en webs como The Password Meter.

3.- Cuidado con dejarte las sesiones abiertas en el navegador de ordenadores que pueden usar otras personas. Puedes llevarte un buen susto aunque los navegadores que guardan las contraseñas requieran una contraseña maestra (normalmente la del equipo en uso) para visualizar las claves de todos los servicios almacenados.

Para los navegadores hay extensiones como LastPass Password Manager (la destacamos por ser compatible con Firefox, Cheome, Opera, Safari e Internet Explorer) que añaden un control extra a estas contraseñas, para que las puedas usar de forma segura en cualquier ordenador o dispositivo móvil.

Esta utilidad también genera contraseñas seguras y las almacena encriptadas cuando te das de alta en algún nuevo servicio web. Si prefieres controlar tú mismo el proceso, pues hazlo tú mismo en la web Secure Password Generator.

Contraseñas a salvo en tu teléfono o tableta

Si lo que quieres es proteger tu dispositivo móvil bloqueando las aplicaciones que tú elijas con algún código de seguridad adicional hay algunas soluciones que te pueden ayudar.

AppLock es la opción más usada en Android, ya que permite bloquear con patrón o PIN individualizado las apps que tú elijas, aparte de la seguridad típica del dispositivo. Una capa de seguridad extra para, por ejemplo, tu galería de imágenes (o ciertas carpetas que quieras mantener con la máxima privacidad), tus cuentas en redes sociales o esos juegos peligrosos con compras in-app que pueden caer en manos de tu hijo.

En iOS el llavero de iCloud almacena sus nombres de usuario, contraseñas y tarjetas de crédito para que estén disponibles en todos los dispositivos que des permiso. Además, el generador de contraseñas de Safari te sugiere (y recuerda) claves difíciles de averiguar.

Si buscas opciones solamente para el ecosistema de Apple puedes probar con Pass Locker, que encripta las contraseñas de manera que el archivo solamente sea visible para nosotros.

Pero a no ser que seas un 'fanboy' (lo que es más sencillo a la hora de almacenar contraseñas) seguramente tengas varios dispositivos con distintos sistemas operativos: un ordenador Windows, un portátil Mac, una tableta Android, un iPhone...

Luego está la opción cara carísima (17,99 €), que es 1Password, multiplataforma (Mac OS, Windows, navegadores, Android, iOS...) y con una buena trayectoria que garantiza su seguridad. Con este gasto te puedes permitir tener contraseñas distintas para cada servicio y que sean difíciles de descifrar almacenadas a buen recaudo.

Este tipo de gestores de contraseñas son muy útiles si eres de los que les gusta probar distintos sistemas operativos o navegadores: si usas Chrome en tu Android, Explorer en el trabajo y Safari en tu iMac es una solución estupenda para no volverte loco si eres un maniático de la seguridad. Pero puedes pasar de maniático a obsesivo cuando pienses en quién podría heredar tus contraseñas cuando no estés en este mundo.