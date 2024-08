¿No sabes de dónde viene tu apellido? Esta aplicación te ayuda a saberlo

Vivimos en la era de la información, a través de nuestros dispositivos tenemos acceso a casi cualquier cosa. Incluso podemos conocer cuál es el origen de nuestra familia, investigando nuestros apellidos. A través de Internet podemos conocer el mapa genealógico de nuestro apellido, te contamos cómo.

Conoce Geneanet, el mapa de los apellidos

Las aplicaciones de GPS sirven para localizar cualquier lugar en el mapa. Lo mismo sucede con esta herramienta online, con la cual podemos situar en el mapa nuestro apellido. Si quieres conocer los territorios en los que es más común, puedes hacerlo. A través de la página web de esta herramienta, veremos cómo se sitúan en el mapa mundial los individuos que llevan nuestro mismo apellido y en los lugares geográficos en los que más concentración de personas que lo comparten contigo.

Geneanet | TecnoXplora

Una vez en la web, introduce tu apellido en el cuadro de búsqueda habilitado para ello y pulsa el botón de buscar. Transcurridos unos segundos podrás ver representado en el mapa los lugares en los que se concentran las personas con quien lo compartes. Dependiendo del origen de tu apellido, será más común en unas zonas del mundo y otras. Además de la información representada en el mapa, en la que se muestran las zonas de influencia de este podemos deslizar el manejador situado sobre el mapa para cambiar la densidad de población y localizar el punto en el que hay una mayor concentración.

Además, en la parte inferior del mismo, obtendremos un listado con los lugares en los que está más presente el apellido que has buscado. Identificando la población, la provincia y el país el número de personas que lo llevan. Otra opción es la de descubrir los árboles genealógicos de los usuarios registrados con los que lo compartes. Y comprobar si en algún momento su familia se cruza con la tuya y tenéis algún parentesco. Así como crear tu propia genealogía para lo cual debemos registrarnos e introducir todos los datos que conozcamos acerca de nuestros antecesores. Lo que nos facilitará la tarea de crear y conectar nuestra genealogía con la de otros usuarios.

En otro apartado de la web, encontramos un apartado de gente famosa con nuestro mismo apellido, pero puede que no nos suene de nada. Pues el contenido de esta página es de carácter mundial y son muchos los habitantes ilustres con los que hemos compartido linaje. Una herramienta que nace siguiendo la estela de otras webs en la que se crean mapas de situación de todo tipo y no solo orientado a los viajes como es el caso de Google Maps. Aunque esta herramienta del gigante de la gran G incluye otras muchas opciones. En otras páginas similares, podemos encontrar información similar e incluso realizar búsquedas con los dos apellidos, reduciendo en gran medida la difusión en el mapa, en búsqueda de personas que comparten exactamente nuestra nomenclatura. Aunque esta web no es tan exhaustiva, pues podemos ver los resultados grosso modo en el mapa sin conocer las localizaciones exactas.