¿Ha desaparecido el traductor de Chrome? Este es el motivo

Google Chrome es uno de los navegadores preferidos por los usuarios esto es gracias en parte por la integración en sus dispositivos y por las funciones que incluye. No solo nos permite realizar búsqueda en Internet, sino que, gracias a las funciones integradas en el mismo como Google Lens o el traductor podemos, llevar a cabo otras acciones sin abandonar la ventana del navegador. Aunque algunos usuarios han notado que últimamente no pueden hacer uso del traductor integrado en el navegador, te contamos el motivo.

Qué está pasando con el traductor integrado

Desde hace tiempo los usuarios de Chrome pueden hacer uso del traductor integrado en el propio navegador. Esto permite traducir de forma íntegra una página web. Demo que con un simple clic accedemos a cualquier web en nuestro idioma o en cualquier otro de los que tiene soporte. Algo que algunos usuarios no pueden seguir haciendo y en lugar de la traducción aparece un error en el que se informa que la página no se puede traducir.

Traductor automático de Google | TecnoXplora

Esto se debe a la decisión de los de la Gran G de deshabilitar el servicio de integración en la versión 95 de Chrome y sus versiones anteriores. Algo que en principio tiene una fácil solución y que pasa por actualizar el navegador a una versión posterior como la versión Chrome 96 y posteriores. En el caso de que en nuestros dispositivos no sea posible actualizar el navegador podemos solventarlo instalando una extensión, la cual podemos descargarla desde la Chrome Web Store o pulsando en este enlace. Una solución intermedia que nos ahorra algún que otro problema y que nos permite seguir utilizando el traductor.

Si ha dejado de funcionar el traductor lo primero es comprobar que el navegador está actualizado y no tenemos actualizaciones pendientes. Si no es así procederemos a actualizarlo. Si no es posible, tendremos que cambiar la versión del navegador y comprobar si está obsoleta. Para ello, pulsa en el icono de los tres puntos en la parte superior de la ventana de Chrome, junto a la foto de perfil. En el menú emergente, seleccionamos ayuda y a continuación seleccionamos “información de Chrome” de este modo podemos saber que versión estamos usando y a partir ahí aplicar la solución, ya sea actualizar o instalar la extensión. En este mismo menú veremos si existen actualizaciones pendientes que podamos instalar y realizar la actualización.

Mantener actualizados nuestros dispositivos y sus aplicaciones es algo vital si queremos que sigan funcionando correctamente. En cada una de estas actualizaciones no solo encontramos nuevas o renovadas funciones, sino que es necesario para mantenerlos protegidos. Estas incluyen parches de seguridad para arreglar las posibles vulnerabilidades del sistema o las apps. Una app desactualizada puede ser la puerta de entrada de malware el cual puede infectar el dispositivo y enviar información valiosa a los ciberdelincuentes que la utilizarán para fines poco lícitos. Por lo que es recomendable de vez en cuando revisar el estado de los equipos y mantenerlos al día.