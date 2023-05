Cómo silenciar una pestaña de Chrome sin acceder a ella

Navegar por internet, nos ofrece acceso a cualquier información que estemos buscando. De ahí que recurrimos con frecuencia a la red en busca de respuestas. Las webs han ido desarrollando nuevas funciones que incluso les permiten reproducir contenido multimedia de forma automática que incluso se sigue reproduciendo mientras que están abiertas, aunque no estén activas, sonando de fondo mientras realizas otras tareas. Pero puedes silenciarlas de forma muy sencilla con este truco. Te contamos cómo.

Silenciar las pestañas de Chrome

Seguro que alguna vez nos ha pasado que tenemos abiertas varias páginas de internet en una ventana y de repente empezamos a escuchar una música o alguien que habla y no tenemos muy clara su procedencia. Hasta que descubrimos que el sonido viene de una de estas webs. La mayoría de las veces estas comienza a sonar en el momento menos adecuado, con las prisas y las ganas de quitar el sonido tardamos más tiempo del que nos gustaría buscando la forma de hacerlas callar, aunque en realidad, es un problema que tiene una rápida solución, si conocemos este atajo.

Silenciando contenido multimedia | TecnoXplora

Pueden llegar a resultar muy molestas las reproducciones multimedia de las páginas web abiertas, sobre todo cuando se activan de repente y sin previo aviso en el momento menos indicado. Estás reproducciones automáticas se ejecutan, aunque no tengamos la ventana activa. Por lo que, solemos acceder a ellas para detener la reproducción. Existe una forma más rápida y sencilla de terminar con la molesta reproducción sin ni siquiera tener que acceder a ella.

Si nos fijamos bien, cuando esto sucede podemos ver en la pestaña de la página web de la barra de direcciones del navegador, que junto al título de la misma encontramos el símbolo de un altavoz. Eso significa que existe contenido multimedia en reproducción en la misma.

Este icono nos va a facilitar las tareas de silenciar la reproducción, aunque no detenerla, pues seguirá la reproducción, aunque sin el sonido.

Para ello, solo debemos pulsar sobre e l icono del altavoz para silenciarlo.

Al hacerlo, vemos cómo cambia el estado de este y aparece como tachado, lo que significa que está desactivado. De forma que sin necesidad de pinchar y buscar el origen del sonido podemos hacer que se detenga.

Del mismo modo, pulsando de nuevo sobre el icono, podemos volver a activarlo en cualquier momento cuando queramos.

Estos pequeños iconos que a menudo pasan totalmente desapercibidos por los usuarios, nos ofrecen atajos y soluciones rápidas a algo que de otra manera nos puede llevar algo más de tiempo. Son pequeñas funciones que en un principio parecen insignificantes, pero que nos ahorran tiempo y en algunas ocasiones problemas. Sobre todo, si no queremos que nadie sepa qué páginas estamos visitando, sin que nos delaten las reproducciones automáticas.

En muchos de los sistemas y las aplicaciones entramos multitud de pequeños botones y funciones en las que no reparamos a que no les damos la justa importancia que tienen en cada momento, por lo que la mayoría de las veces ni reparamos en ellos. Pero que en realidad son de gran utilidad en nuestro día a día.