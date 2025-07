ChatGPT bate récords, ya recibe más de 2.500 millones de consultas a diario

Muchos comparan ya la irrupción de la IA en nuestras vidas como una nueva revolución industrial, un evento que puede influir en la humanidad con la misma magnitud. Y es que el uso de la IA no para de crecer, y un buen indicador de ello son los números que sigue generando la que es sin duda la IA más popular del planeta, la de ChatGPT. Esta no para de crecer, y ya se consolida junto a Gemini como las más utilizadas en el mercado. Ahora conocemos más detalles sobre el uso que los usuarios están dando a esta IA, y hasta qué punto la necesitan a diario.

El uso de ChatGPT se dispara

Rob Friedlander, uno de los portavoces de OpenAI, ha confirmado a The Verge que la IA ya recibe más de 2.500 millones de consultas a diario, esto no quiere decir que lo utilicen este número de usuarios, pero sí que entre todos los que entran a diario pueden acumular este número de consultas a la IA, lo que es algo espectacular. Los números son asombrosos, y lo que está por venir no lo va a ser menos.

Y es que se espera que ChatGPT reciba más de 912 mil millones de consultas de los usuarios a lo largo de todo este año 2025. Si se compara con los 5 billones de consultas que recibe Google a lo largo del año, la IA ya estaría acaparando una quinta parte de este volumen, aunque no todo son búsquedas. Pero de alguna manera, cuando consultamos a la IA, hacemos algo similar a una búsqueda en la web.

Y ese es el gran objetivo de OpenAI, poder ser una alternativa real al buscador de Google, y que los usuarios asuman el uso de ChatGPT como un buscador más. De hecho, la IA ya cuenta con una función de buscador, que se puede activar desde el mismo chatbot, y que por tanto hace las veces también de competencia a los de Mountain View.

El número de usuarios no para de crecer

Si a finales de 2024 ChatGPT contaba con unos 300 millones de usuarios a la semana, el pasado mes de marzo esta cifra estaba cerca de duplicarse, ya que el número de usuarios ya crecía hasta los 500 millones. Esto nos da una idea de hasta qué punto la IA está llegando a más usuarios en todo el mundo, y cómo de rápidamente está convirtiéndose en algo útil para los usuarios.

El alcance de la IA cada vez es más profundo en nuestro día a día, con herramientas, como las lanzadas recientemente por OpenAI, como ChatGPT Agent, que promete automatizar hasta el extremo el uso de la IA. Esta herramienta promete incluso gestionar archivos y aplicaciones en nuestro PC, para automatizar tareas como si de un asistente real se tratara, que pueda ahorrarnos mucho tiempo en esas tareas repetitivas que son perfectas para ser ejecutadas por una inteligencia artificial, por supuesto preservando la privacidad. Nuevas herramientas que seguro aumentan todavía más el interés de los usuarios por la IA.