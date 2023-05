Cómo enviar vídeos a un Fire TV mediante Chromecast o AirPlay

Enviar contenidos a una pantalla más grande desde nuestro móvil es algo habitual. Esto permite compartir con otras personas nuestros contenidos personales o cualquier cosa que queremos mostrar y verlo mejor en un dispositivo de mayor tamaño. Pero esto no siempre es fácil, ya que cada dispositivo utiliza una aplicación y no siempre son compatibles. Aunque existe una forma de hacerlo y es a través de esta aplicación, ya que es compatible con Airplay, cast, Miracast y DLMA.

Envia contenidos a tu Chromecast o Fite Stkck con AirScreen

Compartir contenidos o enviarlos entre dispositivos es una tarea cada vez más sencilla. Sobre todo, desde la aplicación de la tecnología inalámbrica en este campo. Ya podemos olvidarnos de cables, conexiones y compatibilidades. De una forma sencilla, a cierta distancia y sin tener que estar pegados sí o sí al receptor. Gracias a una red inalámbrica más rápida y la velocidad de transmisión de los dispositivos conseguimos que no haya casi retardos en el envío de la señal y que esta sea de forma fluida, sin cortes.

AirScreen | google

Una aplicación que podemos descargar de forma gratuita desde Amazon, con la que enviar contenidos multimedia a cualquier dispositivo de forma inalámbrica y sin la ayuda de cables. A través de la app, tenemos la oportunidad de enviar contenidos ya sea desde una página web, vídeos de Youtube o cualquier canción que queremos escuchar en iTunes.

Está disponible para una gran variedad de sistemas, Android iOS, Mac OS, Chrome Os o Windows, de modo que es compatible con cualquier dispositivo que use cualquiera de estos sistemas. Para instalarlo debemos acceder a su página web o pulsando en el enlace y proceder a la descarga.

Para poder descargarla en nuestros dispositivos, debemos iniciar sesión con nuestro usuario en el gigante de las compras. Una aplicación que instalaremos solo en los dispositivos encargados de la recepción, no siendo necesarios hacerlo en los dispositivos que se encargará de emitir los contenidos. Algo muy a tener en cuenta antes de empezar, ya por nuestra lógica nos lleva a querer instalarlo en los emisores. Algo que además no debemos pasar por alto es que puede que la versión del sistema de nuestros dispositivos no sea compatible con la versión actual de la app.

Una vez instalada selecciona el sistema del que queremos hacer uso, la aplicación incluye una completa guía de uso, donde nos explica de forma sencilla y detallada cómo enviar contenidos desde los distintos dispositivos. Funciona de forma fluida, aunque la emisión se ve interrumpida cada cierto tiempo, para mostrarnos anuncios. Lo que es su principal pega, debemos esperar a que terminen los anuncios, para continuar con los procesos. Aunque podemos mejorar las prestaciones con la versión premium. Una muy buena solución si tienes varios dispositivos con diferentes sistemas y quieres enviar contenidos sin tener que instalar la app en todos y cada uno de ellos. Únicamente en el televisor o dispositivo elegido.