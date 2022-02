Cómo saber si un piso es soleado

Es posible que, en alguna ocasión, hayas tenido que buscar un piso. Puede que hayas encontrado tu casa de ensueño a la primera o, por el contrario, que hayas desesperado después de visitar unos cuantos inmuebles.

Igualmente, cuando buscamos un piso es necesario considerar una serie de factores para comprobar si el inmueble que vamos a comprar o alquilar es el adecuado. Una de las características más importantes es la situación geográfica; así como el precio o la cercanía al transporte público o a los supermercados.

Sin embargo, hay otra cuestión a la que no siempre prestamos mucha atención; pero que es muy útil en nuestro día a día. La luz del sol. Que un piso sea luminoso o no condicionará no solo la factura de la luz; sino también nuestro estado de ánimo e incluso la velocidad a la que se seca nuestra ropa recién lavada.

Cómo comprobar las horas solares de un inmueble

Para poder asegurarnos de las horas de luz que tiene un piso al día, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un mapa para saberlo. Este se puede encontrar dentro de su página web Geoportal, en el apartado 'Urbanismo e Infraestructras' y, después, en el mapa de Potencialidad Solar.

Mediante esta sencilla herramienta podremos comprobar cómo de soleadas son las cubiertas de cada edificio, así como el área, la pendiente y orientación de sus tejados. Además, el mapa del Ayuntamiento de la capital también incluye información solar útil como la radiación incidente, el porcentaje de las horas de sol y un índice de potencialidad solar.

Además, este visualizador incorpora diferentes filtros, tanto cartográficos como ortofotos, para poder ubicarnos mejor en el mapa. También dispone de una capa para visualizar los inmuebles con más potencialidad solar o la posibilidad de descargar un trozo del mapa de una zona previamente seleccionada.

Otros mapas de Geoportal

Además de este mapa sobre las horas solares en los distintos edificios, este servicio del Consistorio madrileño incluye más herramientas para poder apreciar otros servicios de la ciudad. Entre ellos se incluyen un visor urbanístico, un servicio para comprobar el horario de los parques, o mapas que muestran la calidad del aire o las servidumbres aeronáuticas.

Otras herramientas del portal son: la frecuencia de limpieza de calles, la ubicación del rastro y la estructura demográfica en los hogares de la capital, diferenciados en edad y nivel de estudios o composición de los hogares.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Descubre cómo de grande es realmente un país con este mapa interactivo