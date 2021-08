Cómo ordenar y desinstalar tus extensiones de Chrome en un mismo lugar

Las extensiones son programas y funciones desarrolladas por terceros que nos ayudan a mejorar nuestra experiencia en el uso de Google Chrome. A continuación, te contamos cómo gestionarlas de una forma rápida y sencilla desde cualquier ventana del explorador.

Es muy sencillo

El uso de extensiones en Google Chrome está muy extendido y es posible gracias a que el navegador tiene su base en Chromium. La versión de código abierto que permite a los desarrolladores crear funciones o aplicaciones que añadan o mejoren las ya disponibles. Mejorando la experiencia de usuario, ya que podemos encontrar una amplia selección de extensiones de todo tipo.

Extensiones de Google Chrome | TecnoXplora

Por norma general para acceder a estas, abrimos una nueva página en el navegador y pulsamos sobre los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla, junto a la foto de perfil. Una vez desplegamos el menú, pulsamos sobre “más herramientas y a continuación en “extensiones”.

Pero cuando hemos instalado un número considerable de estas al otro lado de la foto de perfil aparece un nuevo icono en forma de pieza de puzle en el que podemos pulsar para desplegar sus opciones. De este modo conseguimos que la barra de herramientas tenga un aspecto más ordenado, gracias a que agrupa todas las extensiones en un solo menú.

Menú extensiones en Google Chrome | TecnoXplora

Desde aquí podemos ver todas las que tenemos instaladas, pero no solo eso, también podemos gestionarlas de una forma rápida y sencilla. Cada extensión que tenemos instalada aparece en un listado, junto al nombre de esta, vemos un icono en forma de chincheta, que permite fijar la extensión. Con esto conseguimos que la extensión esté siempre visible situándose junto a la barra de búsqueda. Ocupando un lugar destacado dentro de la ventana del navegador. De este modo también podemos acceder a las diferentes opciones de configuración de está más rápidamente. Pero tiene un inconveniente, si anclamos muchas a la barra de herramientas, ocuparán mucho espacio en ella y darán un aspecto desordenado y demasiado recargado. Aunque se trata de una alternativa para darle un lugar destacado a las que más usemos, Ya que no podemos personalizar ni ordenar las extensiones es Google quien se encarga de hacerlo usando para ellos los permisos dentro de cada grupo.

Además, vemos junto a este un icono de tres puntos. Pulsando sobre estos, accedemos a un nuevo menú emergente desde donde accedemos a las opciones avanzadas. Podemos habilitar y deshabilitar las extensiones o incluso eliminar las que no nos interesen. Desde este icono con forma de pieza, también podemos acceder rápidamente a la gestión de extensiones sin tener que entrar a través de la ruta habitual, con lo que ahorraremos tiempo. Puede que no nos guste mantener el acceso directo a las extensiones junto a la barra de dirección. Dependiendo de la versión del navegador que tengamos, puede que tengamos la opción de desactivarla, pero esto sólo ocurría en las versiones previas a la versión Chrome 87 en la que por el momento no es posible hacerlo desaparecer.