Cómo guardar y exportar tus conversaciones con ChatGPT en Bing

Para algunos usuarios, Chat GPT se ha convertido en una herramienta más para ayudarles en su trabajo. Es por ello, que, si hacemos un uso intensivo de ella, tal vez debamos llevar un registro del historial de nuestra actividad y conversaciones. A continuación, te contamos cómo exportar las conversaciones.

Exporta tus conversaciones con ChatGPT

El uso de la inteligencia arterial ya no es algo aislado y novedoso, en los últimos meses ha ganado mucha popularidad y es por ello que sentimos la necesidad de conocer el contenido de todas nuestras interacciones con los diferentes Bot. En el caso de Bing tenemos varios métodos para exportar los chats que hemos mantenido. Aunque su lanzamiento ha sido muy reciente, ya se han implementado mejoras, entre las que se incluyó la posibilidad de guardar los chats.

Exportando chats desde Bing | TecnoXplora

Para exportar una conversación en curso, una vez hemos terminado la conversación y hemos obtenido todas las respuestas, haremos uso del botón “ exportar ” que encontramos en la ventana del chat.

” que encontramos en la ventana del chat. A continuación, selecciona el tipo de documento en el que se guardará la conversación. Aunque no permite descargar de una sola vez todas las conversaciones mantenidas, podemos hacerlo de forma individualizada.

en el que se guardará la conversación. Aunque no permite descargar de una sola vez todas las conversaciones mantenidas, podemos hacerlo de forma individualizada. Entre las opciones disponibles podemos elegir si queremos que se exporten en un documento de Word, como archivo de texto o en formato PDF.

Selecciona la ruta a la carpeta en la que se descarga el documento. Y completa la descarga, en la carpeta elegida para dicho fin, encontraremos el archivo con la conversación.

En el caso de querer guardar los chats completos la cosa cambia, para ello tendremos que guardar toda la página del chat en forma de pdf. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Con la ventana del navegador activa, imprimimos la pantall a usando para ello el comando imprimir o en su defecto el atajo de teclado “CTRL+P”.

a usando para ello el comando imprimir o en su defecto el atajo de teclado En vez de seleccionar la impresora, despliega el menú para ver el resto de opciones, entre las que encontramos “guardar como PDF”

Utiliza las diferentes opciones de configuración para ajustar la vista o las páginas que queremos incluir.

Una vez terminado de completar todo lo que queremos pulsa sobre “ guardar ”.

”. Otras opciones pasan por copiar el contenido del chat y pegarlo bien en un archivo de texto o compartirlo a través de otras aplicaciones. Aunque no es una forma muy ortodoxa de hacerlo y podemos perder información por el camino.

Por último, otra solución rápida para inmortalizar las conversaciones, es hacer un pantallazo. Debemos tener muy en cuenta que usando este método conservamos el contenido, pero en esta ocasión el texto de la conversación no será fácilmente editable. No podremos copiar y pegar, por ejemplo, en un archivo de texto para posteriormente editarlo. Para ello tendremos que hacer uso de otras herramientas como Google Lens, si queremos extraer el texto. Aunque en un momento dado, no puede sacar de un apuro. Bing no es la única herramienta que dispone de acceso de la inteligencia artificial, ahora mismo es mucha la competencia en la que podremos usar otros métodos para conservar un histórico de nuestras interacciones.