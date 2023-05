Ya puedes usar ChatGPT 4 en Bing de forma anónima

La carrera por llevar la inteligencia artificial a todos los usuarios coge cada vez más velocidad. Y no hay más que ver cómo las restricciones alrededor de algunas de estas tecnologías han ido democratizándose con el paso de los meses hasta el punto de que ahora sabemos que una de las apuestas más importantes en este sentido, el de Bing con ChatGPT integrado, está disponible ya para más usuarios que nunca, ya que las pocas restricciones que quedaban ya se han visto eliminadas, en este caso por Microsoft, que en poco tiempo ha pasado de tiempos de espera a sesiones anónimas.

¿Qué ha cambiado ahora?

Pues bien, la principal diferencia respecto de lo que os contamos la ha desvelado nada menos que el vicepresidente de Bing dentro de Microsoft. Este ha anunciado que ya se puede utilizar ChatGPT en Bing sin tener una cuenta de Microsoft. Hasta ahora era una condición ineludible tener una cuenta de los de Redmond, pero ya no es así, y puedes entrar ahora mismo en Bing, no identificarte en cuenta alguna y empezar a conversar con esta IA que es prima hermana de ChatGPT, ya que cuenta con su mismo núcleo, el de OpenAI, en el que ha invertido miles de millones Microsoft.

Eso sí, dentro de que ya no existe esta restricción, desde Microsoft no van a entregar tan fácilmente toda esta tecnología a todos los usuarios. Sino que, si no nos identificamos, tendremos conversaciones de solo 5 respuestas en cada sesión. Y sí, como os imagináis, es necesario contar con una cuenta de Microsoft y estar identificados en ella para poder acceder a unas conversaciones más largas. Por lo tanto, sí, se abre a cualquier persona que pase por la web, aunque todavía con esta pequeña limitación.

Eso sí, esto abre otras interrogantes, ya que no parece lo más sensato que las personas puedan chatear y entrenar a la IA de ChatGPT a través de Bing sin estar debidamente identificadas, no sabemos si esto tendrá mucho recorrido, pero de momento parece que hasta que no haya una normativa clara sobre ello al respecto, y al menos en Europa se está preparando, todavía podrán seguir existiendo resquicios para el uso anónimo de herramientas tan potentes.

Por otro lado, es evidente que Microsoft está pisando el acelerador e invitando a cada vez más personas a participar en su versión de esta IA, después de que Google haya desplegado todas sus armas la semana pasada con motivo de la celebración del Google I/O. Allí lanzó Bard en más de 180 países, aunque ninguno de ellos en Europa, precisamente por las políticas de privacidad de datos. De ahí que Bing esté dejando atrás las pruebas y listas de espera para que ahora su máxima prioridad sea la de llevar su IA al máximo número de internautas posible. No en vano hay que recuperar esa gran inversión de 10.000 millones de dólares en el desarrollo de ChatGPT, que, por cierto, hoy ha estrenado su primera app gratuita y oficial, en iOS.