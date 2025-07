Los mejores trucos para cazar gangas de rebajas gracias a la tecnología

El comercio online ha ido en aumento en los últimos años. Son cada vez más los usuarios que optan por no salir de casa y realizar sus compras desde la comodidad de su casa, a través de sus dispositivos. Además, así podemos encontrar las mejores ofertas.

Encuentra las mejores ofertas del verano

Una de las herramientas en las que Google ha invertido muchas horas en su desarrollo es Google Shopping. A través de esta tenemos acceso a más de cinco millones de productos. Gracias a su buscador podremos encontrar nuestros productos imprescindibles al mejor precio. Una de las ventajas de su uso es la posibilidad de encontrar los productos que más nos interesan al mejor precio. Para acceder a estas solo tenemos que ir al panel de la izquierda de la pestaña “compras” y seleccionar “ofertas".

Google Shopping | Google

Antes de lanzarnos a una compra compulsiva, aunque nos parezca que estamos ante una buena oferta, debemos comparar precios. Para ello es tan sencillo como realizar una búsqueda y pulsar sobre el producto en cuestión para acceder a diferentes tiendas, lo que permite comparar los precios. Además, en algunos países como Estados Unidos, es mucho más fácil encontrarlas gracias a la etiqueta “mejor precio”. Una novedad que esperemos llegue pronto al resto de usuarios.

Ahora además tenemos la opción de comparar el historial de precios del producto y determinar si estamos frente al mejor momento para comprarlo. Además, esta opción no solo se limita a una tienda o vendedor, nos ofrece la evolución de los precios en varias tiendas, de forma que podemos elegir no solo el lugar, sino cuál es el mejor momento para comprarlo.

Otra opción de los más interesantes es la que nos permite hacer un seguimiento de un producto y seguir la evolución de su precio. De manera que incluso podemos recibir una notificación en caso de que baje. Tan sencillo como buscar el artículo que queremos comprar y pulsar la opción “seguir precio”. En el momento en que el producto seleccionado se encuentre rebajado, recibiremos un correo electrónico, con la información relativa a la oferta, como el precio y la tienda en la que podemos adquirirlas. Así evitamos las búsquedas recurrentes y vivir pendientes del precio de los artículos.

Por el momento, puede no que tengamos acceso a todas estas novedades, ya que se encuentran en pleno despliegue. Si aún no aparecen, lo primero es revisar si tenemos alguna actualización pendiente, si no es así, tendremos que esperar pacientemente su llegada. Conseguir las mejores ofertas se ha convertido en una necesidad para la mayor parte de los usuarios. La inflación y la constante subida de los precios ha hecho que se vean obligados a invertir mucho tiempo en el seguimiento del producto y en la búsqueda del mejor precio. Por lo que todas estas nuevas funciones, no ahorrarán mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo dinero.