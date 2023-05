Bing se integra en ChatGPT para convertirse en su buscador

Desde hace meses hemos venido hablando de la integración de ChatGPT en Bing. La IA más célebre del mundo es en parte propiedad de Microsoft, que ha invertido cantidades ingentes de dinero en su desarrollo. Ahora hemos visto cómo está ocurriendo todo lo contrario, ya que los de Redmond han anunciado el camino inverso, que no es otra cosa que la integración del buscador Bing en ChatGPT. Por tanto, se consuma la relación entre ambas plataformas para mejorar como nunca antes la interacción con el modelo de lenguaje de IA más utilizado en el planeta.

¿Cómo va a mejorar ChatGPT?

Eso es lo que nos preguntamos cuando conocemos que el buscador se integra en este modelo de lenguaje. Y es que no tiene sentido esta integración si no es para mejorar un producto que a día de hoy ya causa furor. Microsoft ha anunciado ayer una serie de novedades relacionadas con todo su ecosistema de software, enmarcadas dentro de la conferencia Microsoft Build. Y como no podía se de otra forma, estos anuncios han estado protagonizados en su mayoría por la IA, y por tanto, por Bing, el buscador del gigante tecnológico que integra ChatGPT.

Bing dentro de ChatGPT | Microsoft

Precisamente ahora lo que ha mostrado Microsoft es cómo se va a integrar el buscador Bing dentro del propio chat de IA. Esto va a estar disponible de momento solo para los usuarios Plus de ChatGPT, que pagan una suscripción mensual. Dentro de la captura compartida por la empresa podemos ver la integración del buscador. En este se puede ver el selector de versiones del Chat, y debajo la gran novedad que llega con esta nueva versión, la capacidad de hacer búsquedas basadas en Bing, la de ejecución de código o también de los plugins.

Todas estas funciones se encuentran en fase beta, pero ya son accesibles por lo que tienen esa suscripción. Eso sí, Microsoft ha anunciado que esta misma función estará disponible más adelante para los usuarios gratuitos de la IA, por lo que como ha ocurrido con la integración de GPT en Bing, lo normal es que el acceso sea paulatino para la mayoría de usuarios. De esta manera lo que vamos a tener con ChatGPT es una experiencia más similar a la que encontramos en su versión de Bing. Esto quiere decir que el modelo de lenguaje va a poder hacer búsquedas y por tanto ofrecer respuestas más adecuadas y sobre todo más actuales, basándose en búsquedas de contenidos recientes.

Además, se añadirán a las respuestas las fuentes de donde se han obtenido los datos para poder construirla. Vamos, lo mismo que tenemos ahora en Bing, pero integrado en la herramienta nativa de esta IA. Eso sí, esperamos que esto no afecte al propio modelo de lenguaje, que desde luego cuando lo usamos dentro del buscador de Microsoft parece mucho más limitado en sus respuestas que cuando lo hacemos desde el modelo nativo de OpenAI. Por tanto, debemos estar preparados para que en los próximos meses tengamos también a Bing integrado en los chats de la IA más popular del mundo.