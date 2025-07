Mejora tu empleabilidad gracias a la IA creando el currículum definitivo

Ya sea porque acabas de acabar tus estudios, quieres cambiar de trabajo o encontrar un nuevo empleo, tener un buen currículo es necesario para acceder a los mejores puestos de trabajo. Ahora además puedes crearlo de forma online con herramientas como la que te contamos a continuación.

Crea el currículo perfecto con Kickresume

Conseguir el trabajo perfecto es cada vez más complicado, los aspirantes están cada vez más preparados y destacas, a veces se hace difícil. Por lo que tener un buen currículo se ha convertido en algo esencial para posicionarnos dentro de los procesos y no ser descartados a las primeras de cambio. Nuestro currículo no solo es una referencia para contar cuáles son nuestras habilidades y nuestra experiencia profesional, también es nuestra carta de presentación personal y dice muchas cosas acerca de nosotros. Por lo que es importante cuidar la primera impresión que transmitimos y de esta depende conseguir el trabajo o no.

Así es la de web de kickresume | TecnoXplora

No es suficiente con tener una amplia formación y experiencia, es relevante transmitir otros rasgos como nuestra personalidad y habilidades. Y eso es algo que podemos conseguir a través de nuestra carta de presentación o currículum. Por lo que es importante no jugársela en este aspecto y acudir al uso de herramientas, que nos puedan ayudar no solo a mejorar nuestra imagen de presentación, también a transmitir nuestra personalidad y otros aspectos personales que pueden ser la clave a la hora de pasar el corte y conseguir una entrevista.

Este es el primer paso para abrir puertas dentro del competitivo mundo laboral. A través de plataformas online como kickresume tenemos acceso a herramientas que nos facilitan tanto la creación de currículo como de cartas de presentación de profesiones. Las cuales podemos adaptarlas en función de cada usuario y puesto de trabajo a que optan. La web cuenta con una serie de plantillas que podemos usar como base para elaborar los documentos. Podemos filtrar las plantillas según el campo profesional al que pertenezcamos, al mismo tiempo que nos da la opción de crear cartas de presentación personalizadas.

Podemos elegir el modelo que más nos guste entre los modelos que nos ofrece la web, cuando ya hemos determinado cuál se adapta más a nuestro estilo personal, podemos comenzar a elaborarlos con la ayuda de la inteligencia artificial. Una herramienta fácil de utilizar, tan solo debemos comenzar registrándose y eligiendo la opción de generar un nuevo currículo. Tras introducir todos tus datos, la inteligencia artificial hará el resto. Generando un primer borrador, el cual podemos editar y personalizar. Para ello elegiremos entre las diferentes plantillas profesionales que nos ofrece. A partir de aquí debemos ajustar las secciones según nuestro estilo personal y nuestras necesidades.

También tenemos la posibilidad de importar un currículo que tengamos confeccionado con anterioridad, tanto en PDF como en Word, o desde otros servicios como LinkedIn, con el fin de actualizar y rediseñar de forma sencilla con la ayuda de unos cuantos clics. Así, ya sea partiendo de cero o si lo que prefieres es actualizar tu currículo actual, esta plataforma te ayuda a destacar en el proceso de selección, y así tener más posibilidades de acceder a tu empleo ideal.