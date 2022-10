Cómo convertir tu ordenador con Windows 11 en un router Wifi

Ha sido hace tan solo unos días cuando hemos dado la bienvenida a Windows 11, concretamente, el día 5 de octubre, y la nueva versión del sistema operativo de Microsoft ha llegado con varias funciones que te pueden ser de gran utilidad. Es por ello que, para sacarle el máximo partido posible, lo mejor es conoces los trucos Windows 11 de esta nueva versión.

Vale que ya se ha comprobado que Windows 11 sigue con algunos fallos, pero no cabe duda de que estos no son tan terribles como los de la versión anterior. Por ejemplo, ahora ya tienes la opción de, si tú quieres, instalar apps de Android en tu ordenador, de forma que se mejore tu productividad. Aunque por ahora esta función tan solo la tienen los Insiders, los usuarios que pueden probar las novedades de Windows 11 en primer lugar, pero no pasará mucho antes de que llegue al resto.

Exprime las funciones de Windows 11

Ahora que ha llegado la nueva versión del sistema operativo de Microsoft, es importante conocer los mejores trucos de este para aprovechar todo lo posible y mejorar así tu experiencia como usuario. Un truco que te puede venir de maravilla es el de convertir tu ordenador en un router WiFi, gracias a lo cual podrás compartir la conexión a Internet.

Windows 11 | Microsoft

Se trata de una función que en casa no será de gran utilidad. Puesto que lo más probable es que tengas tu propia conexión WiFi. Pero si estás en el trabajo u otro lugar fuera de casa, puede ser de gran utilidad. Además, y como no te imanabas, el proceso que tendrás que seguir es de lo más fácil.

Convierte tu ordenador con Windows 11 en un router WiFi

En primer lugar, ve a la Configuración de Windows, a la cual llegarás mediante el ya conocido símbolo de la rueda dentada.

Cuando se abra su menú, busca la opción Red e Internet.

A continuación, haz scroll hasta ver Zona con cobertura inalámbrica móvil.

Hecho esto, dirígete a propiedades y pulsa sobre la opción Editar para así cambiar tanto el nombre como la contraseña de la red que quieres crear.

Para terminar, deberás activar la opción Zona de cobertura inalámbrica móvil con el botón en forma de interruptor, y listo.

Sin duda, un proceso rápido y de lo más fácil, por lo que si te hace falta convertir tu portátil con Windows 11 a un router WiFi, no te llevará apenas tiempo ni esfuerzo. Se podrán conectar los dispositivos que quieras, pero debes tener en cuenta que esto hará que la autonomía del ordenador disminuya más rápidamente. Teniendo esto en cuenta, lo mejor será que tengas tu ordenador conectado a la red eléctrica.

