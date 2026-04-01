Cómo conseguir mejores respuestas y fuentes más fiables en ChatGPT

Los chatsbots han llegado para quedarse, y pueden ser realmente útiles, el problema es que realmente no sabemos usarlos correctamente.

La mayoría de los usuarios utiliza este tipo de inteligencia artificial como si fuera el clásico buscador de Internet. Y ahí esta el primer error, la clave para usar esta IA correctamente es formular bien las preguntas. Con prompts adecuados e instrucciones clave, recibirás respuestas más precisas y adecuadas a tus necesidades.

Lo curioso de la IA a diferencia de los buscadores es que no necesitas realmente utilizar palabras clave, puedes hablar como si fuera una persona real, la IA está entrenada para entender este tipo de conversaciones, eso sí cuanto más detalles expreses más información podrá ofrecerte.

Por ejemplo, no le pidas que te genere un email, di que quieres un email profesional, en inglés para buscar o solicitar un empleo. En cuanto a imágenes describe correctamente ropa, colores, rasgos exactos. En textos detalla la extensión y al público al que va dirigido. ¿Quieres una comparativa? Pide puntos a favor y en contra. ¿Prefieres algo limpio? Solicita el uso de viñetas o formato académico.

Estas técnicas funcionan igual en ChatGPT, Gemini, Copilot o Grok. Cuanto más específico seas y mejor expliques lo que necesitas, mejores respuestas obtendrás porque… Recuerda que tu tienes el control sobre la estructura final del contenido.