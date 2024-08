Así de fácil pueden adivinar el código PIN de tu tarjeta de crédito

En la era de la ciberseguridad avanzada, la protección de nuestras tarjetas de crédito y débito aún dependen en gran medida de un simple PIN de cuatro dígitos. Adivinar este código es más fácil de lo que se podría pensar debido a varios factores que afectan la seguridad de los códigos PIN. Primero, muchas personas eligen combinaciones de números fáciles de recordar, como "1234" o "0000", que son extremadamente comunes.

De hecho, se estima que un gran porcentaje de usuarios utilizan los 10 PIN más populares, lo que reduce significativamente la cantidad de intentos necesarios para adivinar correctamente. 1 de cada 4 pines de tarjeta bancaria puede 'adivinarse' probando únicamente 20 números.

Además, la mayoría de los códigos PIN son de cuatro dígitos, lo que significa que hay solo 10,000 combinaciones posibles. Con herramientas automatizadas y técnicas de fuerza bruta, un atacante podría probar todas las combinaciones en un tiempo relativamente corto si tuviera acceso físico al dispositivo.

Tarjeta de crédito | Pexels

Otro factor que facilita la adivinación del PIN es el uso de información personal. Muchas personas usan fechas de nacimiento, aniversarios o partes de sus números de teléfono, que pueden ser fáciles de adivinar para alguien que conoce a la persona o que tiene acceso a sus datos personales.

Los 10 códigos PIN más frecuentes son estos:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Mientras que el menos usado es el 8068.

Para aumentar la seguridad de tu PIN puedes elegir una combinación única que no esté relacionado con información personal obvia, como fechas de nacimiento o números de teléfono. No uses secuencias numéricas obvias ni patrones en el teclado. También puedes modificar tu PIN periódicamente puede ayudar a proteger tu cuenta frente a posibles brechas de seguridad.

Adoptar estas medidas puede hacer que el PIN de tu tarjeta sea menos susceptible a los intentos de adivinación y garantizar una mayor protección para tus finanzas personales. En un entorno donde la seguridad es crucial, tomarse el tiempo para configurar un PIN robusto es una de las maneras más sencillas y efectivas de proteger tus datos bancarios.