Amazon Drive: cómo guardar todos tus archivos antes de que cierre

Amazon ha anunciado el fin de su servicio de almacenamiento, tras 11 años. La decisión ha sorprendido a sus usuarios que podrán seguir haciendo uso de este servicio hasta su cierre definitivo el 31 de diciembre de 2023. Tiempo suficiente para guardar todos tus archivos y elegir otro servicio en la nube donde guardarlos. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Descarga y conserva tus archivos de Amazon Drive

A partir del 31 de octubre de 2022 la app dejará de estar disponible en las tiendas digitales. Tras el cierre del servicio de almacenamiento si no hemos descargado y traspasado nuestros archivos estos serán automáticamente borrados y ya no tendremos acceso a ellos. Por lo que la mejor solución es descargarlos de forma local a nuestros dispositivos y buscarles una nueva ubicación. Para albergarlos podemos optar por varias soluciones que van desde elegir cualquier otro servicio de almacenamiento como Dropbox, Google drive o Apple iCloud o bien guardarlas de forma local en nuestros equipos, discos duros a sistemas NAS de almacenamiento.

Descargando desde Amazon Drive | TecnoSplora

Descargar los contenidos de Amazon Drive es muy sencillo e iniciar la descarga nos llevará muy poco tiempo. Para ellos debemos acceder a nuestra cuenta a través del siguiente enlace Amazon.com/clouddrive.

Para ello, abre una nueva ventana en el navegador de Internet y accede a la página web. Antes de comenzar con la descarga, debemos comprobar el espacio de almacenamiento que vamos a necesitar y si el dispositivo al que lo vamos a descargar tiene capacidad suficiente para albergarlo.

Tras identificarnos con usuario y contraseña y realizar la consiguiente verificación en dos pasos, tenemos acceso al contenido de nuestra cuenta.

De este modo, podemos seleccionar las carpetas y archivos que queremos descargar.

Al seleccionar uno o varios elementos, en la parte superior de la pantalla, aparece un nuevo menú con varias opciones entre la que se encuentra descargar.

Si necesitamos descargar la totalidad de su contenido también podemos hacerlo en un solo paso. Seleccionando todas las carpetas y pulsando sobre el botón descargar en la parte superior. De este modo, comenzará la descarga.

El tiempo que nos lleva rescatar todo el contenido de Amazon Drive dependerá de lo que ocupe toda la información y del tipo de conexión que estemos usando.

A la hora de descargar, debemos tener en cuenta que no desaparecen todos los servicios de Amazon en la nube ya que sólo lo hará el almacenamiento de documentos. Por lo que si la mayor parte del espacio está ocupado por fotografías están no se borrarán y seguirán estando a disposición del usuario. Por ahora, se mantiene el servicio de Amazon Photos como lo conocíamos hasta ahora. Una vez descargado podemos hacer uso de otros servicios de almacenamiento en la nube, ya sean gratuitos o de pago, siempre tiendo en cuenta el volumen de información que tenemos si nos merece o no la pena pagar por el servicio. Entre estos podemos encontrar servicios como los ya mencionados Mega, Dropbox y Google Drive, que nos ofrecen ambas alternativas y que podemos elegir en función de nuestras necesidades.

