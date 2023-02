Ya no tendrás que sacar tu portátil o móvil al pasar por el escáner del aeropuerto

Sin duda es uno de los aspectos más molestos de subirse a un avión, todo el control previo al que nos tenemos que someter, no solo nosotros, sino todos los objetos que llevamos con nosotros. Lo escáneres actuales nos obligan a tener que sacar de nuestra bolsa objetos como los ordenadores portátiles y diversa tecnología, así como todos esos líquidos que llevamos con nosotros. Algo que lógicamente se hace con la intención de evitar incidentes fatales en los velos, impidiendo que alguien pueda subir a un avión objetos con explosivos o cualquier otro tipo de líquido inflamable. La tecnología de los escáneres ha mejorado mucho en los últimos años, y es algo que nos va a permitir evitar pasar por unos controles tan exhaustivos a la hora de subir a un avión.

España los estrenará en 2024

Es lo que hemos conocido ahora, y que es algo que puede cambiar por completo los accesos a los aviones, haciéndolos mucho más cómodos para el grueso de los usuarios. Y aunque ya sabíamos de la existencia de este tipo de escáneres, ha sido Aena la que ha anunciado ahora que estos nuevos escáneres de Rayos X en tres dimensiones van a estar disponibles en los principales aeropuertos españoles a comienzos del próximo año 2024. Comenzarán estando disponibles en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, para después hacerlo en Palma de Mallorca a finales del año 2024.

Un avión comercial | Foto de Alexander Schimmeck en Unsplash

Por tanto en estos aeropuertos y el próximo año ya no será necesario sacar el ordenador portátil para que este pase por el escáner específicamente, sino que serán los nuevos escáneres los que analicen su interior en busca de actividad sospechosa, y todo ello sin tener que sacarlo de la bolsa. Lo mismo ocurrirá se entiende con el resto de dispositivos electrónicos, como smartphones y otros tantos que solemos llevar en el equipaje de mano, y que gracias a los nuevos escáneres, como en el caso de los portátiles, no necesitarán ser depositados en una bandeja aparte para su análisis, ya que este se hará sin necesidad de ello.

En el caso de los líquidos pasará lo mismo, y no será necesario depositarlos en la bandeja, ya que serán reconocibles también por estos nuevos escáneres. Estos líquidos son perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú o pasta de dientes, que deben ir en envases individuales con una capacidad que no supere los 100 mililitros y que deben agruparse en una bolsa son sistema de apertura y cierre que no sea superior a un litro. Vamos, que lo único que podemos llevar en el avión es lo que compramos en el aeropuerto. Así que, con estos nuevos equipos, aunque estas limitaciones sigan vigentes, como consecuencia de los sucesivos atentados cometidos o tentados de cometer por terroristas a lo largo de los últimos años, por lo menos uno de los aspectos más molestos sí que desaparecerá.

Fue durante las pasadas Navidades cuando conocimos de la existencia de este tipo de escáneres más avanzados, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha consumado el anuncio de su implantación en los aeropuertos españoles.