¿Teletrabajas? Estas impresoras pueden sacarte de un apuro por poco dinero

Con la nueva normalidad y el teletrabajo nos han surgido necesidades que antes no teníamos en casa o teníamos cubiertas en la oficina, como es el uso de las impresoras. No nos damos cuenta de la importancia que tienen hasta que carecemos de ellas. Por lo que te contamos como elegir la impresora más adecuada para nuestras necesidades.

En el mercado tenemos a nuestra disposición una amplia variedad de impresoras, de inyección de tinta o láser, color o monocromo, de cable o conexión Wi-Fi o si necesitamos sólo impresión o multifunción. A continuación, te contamos algunos aspectos a tener en cuenta para escoger la impresora que más se adapte a nosotros.

Elige la que más se adapta a ti | Hp

Cómo escoger impresora

Uno de los aspectos más importantes a la hora de tomar una decisión es el precio, pero dentro de este podemos encontrar opciones interesantes de cualquiera de los tipos de impresoras entre las que podemos escoger. Una de las opciones más económicas son las impresoras a color de inyección de tinta como la HP DeskJet 2720 disponible en Amazon. Este tipo de impresoras son una opción muy interesante, si necesitas imprimir copias a todo color de manera frecuente. Una de las ventajas es que, por un coste muy bajo, tenemos disponibles impresoras con conexión Wi-Fi fáciles de instalar en una red doméstica. Además de esto, tienen a su favor el precio de sus consumibles, por norma general necesitamos comprar dos cartuchos, uno para el negro y otro tricolor el precio de estos no es muy elevado y no supera al coste del tóner.

Pero si, por el contrario, no sueles imprimir mucho y básicamente lo que imprimes son documentos en blanco y negro, tal vez se más interesante comprar una impresora láser monocromo como por ejemplo la impresora HP Laser 107A. La ventaja frente a las de tinta es que los cartuchos duran más una vez abiertos e instalados, ya que no se secan cómo suele suceder cuando no usamos frecuentemente las impresoras de tinta. Tan sólo tendremos que sacar el tóner y sacudirlo para reactivar la impresora tras una larga temporada inactiva. Pero si además de imprimir necesitas hacer fotocopias, imprimir a doble cara o escanear te recomendamos una multifunción como la impresora Brother con función Duplex como la Brother DCPL2510D. Aunque este modelo tiene conexión USB, existe la opción de encontrar modelos Wi-Fi. Son una muy buena alternativa para trabajos de oficina que requieran de sacar duplicados de documentos puesto que disponen de función fotocopiadora. Además, nos permiten ahorrar papel de una forma muy sencilla gracias a la posibilidad de imprimir a doble cara de forma automática.

Las ventajas de las impresoras láser frente a las de inyección de tinta es que a pesar de que su precio es más elevado y que las versiones más económicas son las monocromo, son una buena alternativa a futuro. Por norma general son más fáciles de mantener que las de cartucho de tinta, ya que estas suelen estropearse más rápidamente si dejamos mucho tiempo sin usarlas. La avería más común se da cuando la tinta se seca y bloquea los inyectores. Además, debemos tener también en cuenta la calidad de impresión que destaca considerablemente es este tipo de dispositivos. Además del precio de la impresora propiamente dicha, a la hora de elegir la nuestra también debemos tener en cuenta el precio de los consumibles. Aunque el precio de los tóneres es un poco más elevado que el de los cartuchos de tinta, estos han ido reduciendo su precio a lo largo de los años, siendo ahora mucho más asequibles, su precio oscila entre los 30 y 50 euros dependiendo en parte de si son o no originales.