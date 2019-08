La red social de Snapchat sigue dando mucha guerra, a pesar de que en los últimos años ha estado pagando su negativa a ser absorbida por Facebook, viendo como la red social de Zuckerberg ha copiado cada una de sus nuevas funciones en su ecosistema de Instagram, WhatsApp y la propia red social. A pesar de ello como decimos siguen teniendo un papel significativo entre las redes sociales, y prueba de ello es que acaban de anunciar Spectacles 3, las nuevas gafas conectadas de la red social, que esta vez como gran novedad ofrecen una cámara de fotos dual para hacer fotografías tridimensionales.

Así son las nuevas Spectacles 3

En esta ocasión Snapchat ha presentado en su blog las nuevas gafas de sol en su tercera generación. Si bien las anteriores versiones no han tenido una gran acogida, es verdad que este es un producto de nicho, en el que los seguidores más fieles de la red social son sus principales seguidores y usuarios. Imaginamos que como en los anteriores modelos, estas nuevas gafas tendrán también su hueco en el mercado español, de hecho ya se pueden reservar en su página web.

Las nuevas Spectacles destacan por su montura, que ahora es de un acero bastante liviano, pero a la vez fuerte y robusto. Las lentes ahora son completamente redondas, y gracias a la montura, que es mucho más delgada que la de anteriores modelos, tienen aún más aspecto de gafas de sol tradicionales. La gran novedad es que incorporan dos cámaras de fotos, por lo que tenemos una configuración dual frente a la cámara simple que llevaba en una de sus esquinas la anterior generación.

Cada una de las cámaras tiene resolución HD, y como gran novedad, pueden capturar la profundidad de lo que ocurre delante nuestro, así como formas de todo tipo, por lo que se acercan de cierta manera a la realidad aumentada. Pero lo más llamativo de ellas es que están orientadas a explotar la fotografía en 3D. EL principal objetivo de montar una cámara dual es la de obtener imágenes en tres dimensiones, para poder ser después compartidas directamente desde las gafas a la red social de Snapchat. Estas gafas además cuentan con un visor 3D, para poder ver nuestros contenidos generados con las gafas, o los de otros usuarios, gracias a ellas. Una vez más vienen acompañadas de un estuche que sirve también como base de carga para su batería.

Así que estamos ante unas gafas mucho mejores, que como era de esperar no van a ser baratas, de hecho se pueden reservar de momento ya en España por 370 euros, lo que es más del doble del precio de 175 euros al que se ha vendido las anteriores versiones. Desde luego Snapchat no espera que sean unas gafas súper ventas, pero sí fidelizar a esos usuarios que no pueden vivir sin esta red social, que tienen su vida dentro de ella, y que seguramente la van a dar un valor a estas gafas que los demás no le daremos.