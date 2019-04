Samsung lanza The Sero, la primera Smart TV vertical

Samsung ha presentado el nuevo televisor The Sero, un concepto nuevo que si da la casualidad que sabéis coreano, el mismo nombre nos da la pista de lo que va a ser su característica especial dado que significa "vertical". Y es que este nuevo smart tv de 43 pulgadas es el primero que esta pensado tanto para colocarlo de forma horizontal como vertical en nuestro salón.

Llega acompañado, además de un panel QLED, con unos altavoces de 60 watios y sistema 4.1, además de todas las funciones "smart" habituales de los productos de la compañía como Bixby para el control por voz o la posibilidad de transmitir todo lo que tengamos en la pantalla de nuestro smartphone Samsung a The Sero.

Samsung Smart TV The Sero | Samsung

La Smart TV para ver las Stories de Instagram a pantalla completa

Aunque viene pensado para rotarse y ponerse en vertical, algo que algunos han identificado como un modo "millenial", también se puede colocar en modo horizontal como cualquier otro televisor. El "truco" no es otro que un sensor de orientación, como el de los móviles, que detecta la posición del televisor para adaptar los contenidos a la posición en la que está colocado. Es por ello que los famosos "vídeos verticales" o las stories de Instagram, se pueden disfrutar a pantalla completa como nunca en las 43 pulgadas de The Sero.

Samsung Smart TV The Sero | Samsung

Disponible a final de mes en Corea del Sur a un precio de 189.000 wons coreanos, lo que al cambio son unos sorprendentes 145 euros, aunque no se ha fijado aún el precio fuera de las fronteras del país asiático. Además de este The Sero, la empresa ha lanzado nevos tamaños de sus otras propuestas de televisores especiales, como The Serif y The Frame.