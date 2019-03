El quién es quién del coche sin conductor: ni Uber ni Tesla están a la cabeza

El 18 de marzo, un coche autónomo de Uber se llevó por delante a una mujer que cruzaba la carretera con su bici en Tempe (Arizona). Solo unos días después, el 23 de marzo, un automóvil de la marca Tesla que circulaba con el piloto automático se estrellaba en California. Como resultado, la industria de los coches sin conductor se tambalea y corre el riesgo de quedarse estancada o sufrir un retroceso significativo si, a modo de respuesta, comienzan a aprobarse normas restrictivas.

Uber, Tesla, Waymo… Son varias las tecnológicas que están pisando el acelerador en la carrera de los coches sin conductor. Sin embargo, a pesar de su repercusión, no están a la cabeza en lo que al desarrollo del coche sin conductor se refiere. Son, sin duda, las empresas más mediáticas (y no siempre para bien), pero no son las que más patentes registran ni probablemente las que más han avanzado.

De hecho, de entre todos los gigantes de la tecnología, solo Waymo, la empresa hermana de Google, se cuenta entre las firmas más punteras. El resto son automovilísticas tradicionales, según un estudio de Navigant Research que analiza y clasifica cada año a los gigantes de este sector.

General Motors sería la más avanzada, la única por encima de Waymo en cuanto a ejecución, es decir, a lo lejos que ha llegado en la práctica. Se debe en gran medida a que en 2016 compraron la empresa Cruise Automation, que ahora es su división de coches autónomos.

La empresa ya tiene un coche con autonomía de nivel cuatro, el Cruise AV, que ni siquiera lleva volante y que incluso está listo para producirse en serie. De momento se está probando en California, pero la firma asegura que lo empezarán a fabricar el año que viene.

Waymo | Waymo

La siguiente en el podio sería Waymo. Todos hemos visto algún vídeo de sus coches circulando y está bastante claro por qué ocupan un lugar tan relevante. Tanto es así que el jefazo de la empresa hermana de Google se ha atrevido a decir que su coche hubiera evitado el accidente de Uber. Y no es solo bravuconería, pues los suyos son con diferencia los vehículos que más han rodado: más de ocho millones de kilómetros sin contar las pruebas en circuito y los entornos de simulación.

También son los únicos, de momento, que han circulado sin conductor de seguridad. Aunque su nivel de autonomía es el mismo y tampoco llevan volante, los automóviles de General Motors, hasta la fecha, siempre han llevado a un humano dentro por si las moscas.

General Motors y Waymo ocupan, por lo tanto, los dos primeros escalones del podio. Pero completarlo ya es un poco más difícil, porque las tres siguientes están bastante igualadas. Son Ford, Volkswagen y la alianza entre el grupo Daimler y Bosch, que, aunque la conozcamos más como una marca de electrodomésticos, está muy metida en el sector de los coches autónomos.

Waymo | Waymo

De hecho, según un estudio del Instituto Alemán de Investigación Económica, Bosch es la empresa que más patentes relacionadas con la automatización de los vehículos registró entre 2010 y 2017, muy por encima de Audi y Continental, que completan el medallero.

En el caso de Ford, también está trabajando en un coche de nivel cuatro sin volantes ni pedales. Se espera que sepamos más sobre él a lo largo de este año, pero de momento lo que están probando es un Ford Fusion Hybrid bastante más modesto. Han hecho algún experimento curioso, eso sí, como asociarse con Domino’s para llevar pizzas y ver cómo reaccionaba la gente.

Por su parte, Volkswagen se ha aliado con Aurora, una ‘startup’ de lo más interesante fundada por algunos de los exdirectivos más destacados de Waymo y Tesla. De aquí a 2025, planean invertir 34.000 millones de euros en el coche eléctrico, conectado y autónomo. Y tienen una idea de lo más interesante: el sistema OneButton, que como su propio nombre indica es un botón para llamar al vehículo y que venga a recogerte desde donde esté.

Volkswagen | Volkswagen

Pero no es la única aliada de Aurora. La ‘startup’ también hace buenas migas con Hyundai, otra de las empresas que están a la cabeza de las pruebas del coche autónomo. Sus coches han sido los primeros en recorrer largas distancias sin ayuda: hasta 200 km a una velocidad media de 90 km/h. Dentro, eso sí, siempre va un humano por si se presenta algún imprevisto.

Son muchos los hitos y las innovaciones, pero ¿cuándo va a llegar todo esto? ¿Cuáles son las fechas que manejan estas empresas para poner a la venta el primer coche sin conductor? Hyundai tiene la vista puesta en 2021. General Motors, como ya se ha dicho, el año que viene. El jefe de Uber prometía lo mismo para su primera flota autónoma, pero dadas las circunstancias ya ha asumido públicamente que se van a retrasar.

En cuanto a Tesla, el propio Elon Musk ha dicho que alcanzar la autonomía completa llevará menos de dos años, pero cree que las regulaciones harán que tengamos que esperar como mínimo un año más para verlos por las carreteras. Y Google de momento no parece que se vaya a poner a vender coches, pero nunca se sabe. Incluso es posible que Apple se sume en algún punto a la carrera, pues lleva tiempo siendo un secreto a voces que también está interesada en los coches sin conductor.

En cualquier caso, la de los vehículos autónomos es una oportunidad de oro, y no solo por el negocio multimillonario. El 94 % de los accidentes de coche se produce por errores humanos, lo que provoca 1,3 millones de muertes cada año. Suponiendo que estos datos se redujeran solo en un 5 % anual gracias a la tecnología, entre 2035 y 2045 se salvarían unas 585.000 vidas. Aunque no cuesta entender a los que se han echado para atrás al conocer las trágicas noticias recientes, el potencial es demasiado grande para desaprovecharlo y los gigantes de la tecnología y de la automoción lo saben.