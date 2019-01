Lo que tienes que saber para volar un dron con fines recreativos

Tal y como indican desde ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España, un dron no es un juguete, sino una aeronave, por lo que, antes de echarlo a volar y sacar esas fotos tan bonitas para Instagram debes conocer por dónde puedes hacerlo y bajo qué condiciones.

De un tiempo a esta parte la normativa se ha hecho un poco menos restrictiva, y ahora se permiten cosas que antes estaban totalmente prohibidas. Para que hagas una primera aproximación a la normativa y no te lleves sustos, aquí tienes unos cuantos tips. Y, recuerda, estamos hablando de siempre del vuelo con fines recreativos, no con fines comerciales.

¿Puedes volar tu dron por zonas pobladas?

La Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) recomienda no volar por encima de aglomeraciones de edificios ni por áreas pobladas. Esto no significa que esté prohibido, pero, para hacerlo de una manera legal, deberás solicitar permiso a la propia AESA, que tu dron no pese más de 10 kilos, que tenga un sistema de paracaídas, que esté dentro de tu alcance visual y que no supere los 50 metros de altura respecto a las personas que se encuentran en el suelo.

¿En qué condiciones?

Desde la AESA te recomiendan solo volar de día, en condiciones meteorológicas adecuadas (sin niebla, sin lluvia y sin viento) y en zonas adecuadas para ello.

¿Desde qué edad?

Lo puedes volar desde cualquier edad pero, si eres menor de edad, lo tienes que hacer acompañado de una persona adulta (+18 años)

¿Puedes volarlo cerca de aeropuertos?

Evidentemente, la respuesta es que no. Ya habrás visto lo que ha ocurrido en Gatwick últimamente, donde dos drones han paralizado el tráfico aéreo del segundo aeropuerto más importante de Reino Unido.

En el caso de la legislación española, deberás estar, como mínimo, a ocho kilómetros del aeropuerto más cercano. Y, ojo, también se incluyen aeródromos en este punto, por lo que asegúrate bien de que no tienes ninguno cerca de la zona donde vayas a volar el dron. Lo puedes chequear en este link.

¿Qué puedes hacer con las imágenes que grabes?

Si no salen personas en ellas puedes utilizarlas como más te guste. Sin embargo, si hay terceras personas en las imágenes tienes que tener en cuenta que has de cumplir con la Ley de Protección de Datos y el Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, por lo que no podrás utilizarlas si no tienes el consentimiento expreso de esas personas.