Qué hacer si no puedes emparejar tus auriculares Huawei

Emparejar unos dispositivos con otros es cada vez más fácil, con el paso del tiempo los fabricantes han ido simplificando los procesos y muchos de ellos lo hacen de forma automática con tan solo sacarlos de su estuche, como es el caso de los auriculares inalámbricos. Pero qué debemos hacer si esto no funciona con nuestros auriculares Huawei. Te contamos cómo conseguirlo.

Emparejar auriculares Huawei

Los auriculares inalámbricos nos permiten escuchar música o cualquier contenido multimedia sin necesidad de estar conectado físicamente a un dispositivo por medio de un cable. Lo que nos permite movernos libremente mientras disfrutamos de nuestras canciones preferidas. Su uso es muy cómodo, además podemos disfrutar de otras funciones como los controles táctiles y en algunos casos hacer uso de los asistentes de voz. Una de las ventajas de estos dispositivos es la facilidad para emparejarlos con otros. Por norma general basta con sacarlos del estuche de carga y ya están preparados para llevar a cabo el proceso.

Botón del estuche de carga | Huawei

De forma automática al activar el bluetooth de nuestro móvil y acceder a las opciones de este los vemos aparecer. Solo tenemos que pulsar sobre ellos y concluir con el proceso. Algo que puede ocurrir es que los saquemos del estuche y no aparezcan, esto puede ser por varios motivos. El más habitual es que los hayamos enlazado previamente con otro dispositivo y no lo recordemos o no tengamos acceso a este en ese momento para desemparejarlos. O que por algún motivo no se encuentren en modo emparejamiento automático. Pero no debemos preocuparnos por que tiene solución es muy sencilla. Algo que no solemos hacer es leer las instrucciones, simplemente abrimos la caja sacamos los auriculares y los emparejamos, es tan sencillo que casi no hacen falta.

Pero nunca está de más echarles un ojo, si no tienes las instrucciones a mano, te contamos que debes hacer para volver a emparejar tus auriculares con cualquier dispositivo. En el caso que nos ocupa que son los auriculares del fabricante chino Huawei la solución es muy fácil. La solución está en pulsar unos segundos sobre el botón del estuche. Al tratarse de un botón táctil, este pasa casi desapercibido por un gran número de usuarios. Este se encuentra generalmente al lado derecho de la carcasa. Para reiniciar el sistema automático de emparejamiento tan solo debemos abrir el estuche de carga de los auriculares con estos dentro y presionar el botón.

Mantendremos pulsado el botón durante unos segundos, si mantenemos pulsado el botón durante dos segundospodremos emparejar un dispositivo adicional sin eliminar el dispositivo previamente emparejado. Si lo pulsamos durante unos 10 segundos, estaremos restableciendo de fábrica los auriculares. De este modo olvidará los emparejamientos previos y podremos realizar el proceso como si fuera la primera vez. Algo que parece tan sencillo puede ser un auténtico quebradero de cabeza, por lo que siempre es recomendable leer con detenimiento las instrucciones de uso y si es necesario conservar estas para posibles consultas posteriores. Aunque siempre tenemos la opción de acceder a los manuales de usuario a través de la página web del fabricante.