Las tabletas no han evolucionado mucho en los últimos años, pero en las últimas semanas estamos conociendo nuevos modelos que están revolucionando este mercado. No hay más que fijarse en el Samsung Galaxy Tab S6, y su gran pantalla con un lector de huellas integrado en ella. Pues bien, en el campo de la fotografía no ha habido muchas novedades, aunque sí hemos conocido a la primera tableta con cámara dual, como es la tope de gama de Samsung. Y parece que Apple habría recogido el guante, preparando el lanzamiento de un iPad mejorado en este aspecto, con un sensor extra, en definitiva, cámaras con tres sensores.

¿Cámara triple para el iPad Pro?

Ha sido el blog Mac Otakara el que a su vez se ha hecho eco de las informaciones de una fuente cercana a la cadena de suministro de Apple, la que ha desvelado los posibles planes de los de Cupertino respecto de sus nuevas tabletas. Según estas informaciones, Apple va a ofrecer en sus iPad de cuarta generación de 11 y 12,9 pulgadas una configuración de varios sensores para sus cámaras de fotos, que hasta ahora han sido de un solo sensor, de cuestionable calidad para el tipo de dispositivo del que hablamos.

De hecho se trataría de la misma cámara triple con la que llegarán los iPhone 11 en el mes de septiembre, algo que a su vez podría tener que ver también en el cambio de nombre que recibirían los iPhone en esta nueva generación, algo de lo que hablaremos más adelante. Por tendríamos a los iPad Pro con tres cámaras traseras, y al iPad tradicional con una configuración de doble cámara, como la que montaría el iPhone 11 XR, que a su vez será la de los actuales iPhone XS y XS Max. Este nuevo iPad pasaría de contar con una pantalla de 9,7 pulgadas a una más grande de 10,2 pulgadas. Como os decíamos, los planes de Apple pasan por renombrar a su iPhone más grande, lanzarlo como iPhone 11 Pro, en lugar de utilizar el apellido Max que hemos conocido en 2018. Esto ahora tendría aún más sentido, si tenemos en cuenta que los iPad Pro contarán con la misma cámara triple de estos iPhone 11.

Por lo tanto tendría todo el sentido al compartir el apellido Pro, contando estos dispositivos como elemento común con la cámara de fotos más avanzada de Apple. Esto definitivamente podría ser una excelente noticia para el sector de las tabletas, donde no ha habido innovación alguna en este aspecto prácticamente en diez años. Y ahora parece que tras el estreno de la Samsung Galaxy Tab S6 y su doble cámara, parece que Apple va a seguirle el juego aumentando la apuesta hasta las tres cámaras. Y todo ello esperamos que manteniendo el precio de anteriores modelos. Parece que por fin podremos disfrutar en los iPad de las mismas cámaras por las que destacan los iPhone. El lanzamiento de estos dos nuevos modelos de iPad Pro podría producirse durante el próximo mes de octubre, un mes después de presentarse los iPhone 11.