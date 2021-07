Nuevo DJI Mini SE, el dron barato de DJI que no vas a poder comprar

En las últimas semanas hemos conocido interesantes novedades en el mundo de los drones. Este se encuentra en una fase bastante estable, en la que la firma DJI se ha hecho con la práctica totalidad del mercado de la gama media, gracias a los modelos más económicos que tiene en su gama. Ahora hemos conocido además que la firma china ha lanzado un nuevo dron compacto a un precio realmente ajustado, se trata del nuevo DJI Mini SE, una versión aún más económica del modelo compacto de la marca, pero que lamentablemente no vamos a poder comprar en Europa, ya que parece ser un dispositivo desarrollado para mercados donde el interés por los drones es creciente.

Un dron más compacto en todo, también en precio

Hace unos días se había filtrado en Walmart el precio de este dron, pero curiosamente no se va a poner a la venta en Estados Unidos. Lo cierto es que se ha lanzado ahora en Malasia, y desde DJI han aclarado que no tienen planes de lanzarlo en Estados Unidos o Europa, sino solo en países donde este mercado de drones es creciente, vamos, en países donde este segmento esté creciendo, y no se haya consolidado todavía. Y básicamente este modelo nos ofrece el mismo dron que el primer Mavic Mini, aunque dentro de la carcasa del Mini 2, por lo que tiene un aspecto moderno por fuera, mientras conserva las características originales por dentro.

Puestos a mezclar elementos, aunque el aspecto es el del Mini 2, el controlador, el mando con el que pilotamos el dron, es el clásico que veíamos en el primer modelo, por lo que podríamos describirlo algo así como un dron Frankenstein de diferentes modelos. Por tanto, si hablamos de especificaciones, en este dron nos encontramos con lo mismo que en el primero Mini, que no es poco, como una cámara de 2.7K de resolución, así como una autonomía de 30 minutos de vuelo. El alcance de la emisora es de algo más de 4 kilómetros. Y lo más importante, tiene un peso de 249 gramos, lo que permite volarlo fácilmente y sin restricciones por un gran número de lugares, incluso en ciertas ocasiones concretas sobre ciudades.

Ese precisamente es el aspecto que ha hecho de este tipo de drones una gran oportunidad para aumentar el mercado los fabricantes, ya que son la llave para poder hacer un uso lúdico del dron más amplio. Este nuevo modelo como decimos es más barato que los Mini actuales, ya que en Malasia se ha puesto a la venta por 275 euros al cambio, lo que es un precio más de 100 euros inferior al Mini original en España, y casi de 200 euros menos que el Mini 2 actualmente en el mercado. Sin duda un modelo que muchos comprarían con los ojos cerrados a este precio en España, pero que tendrá que esperar para hacerlo, si es que alguna vez se pone a la venta aquí en nuestro país.