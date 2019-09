Hablar de cámaras de acción es hacerlo de GoPro, el auténtico y prácticamente único referente de este tipo de cámaras, aunque hay decenas de marcas en el mercado. Hace poco que DJI ha intentado asaltar el trono de GoPro, pero de momento esta última es la enseña más destacada cuando hablamos de este tipo de cámaras. Ahora hemos conocido las que serían primeras imágenes oficiales de sus dos nuevos modelos, las GoPro MAX y GoPro Hero Black 8. Estamos ante dos cámaras que deberían llegar al mercado de manera inminente, como demuestran la existencia de estas fotografías de origen oficial.

Dos nuevas cámaras para la gama de GoPro

Se trata de nuevas generaciones de algunas de las cámaras más icónicas de la marca. En el caso de la GoPro Hero Black 8 encontramos un cambio bastante sutil en su construcción, que va a evitar tener que estar colocando fundas a la cámara para poder acoplarla a trípodes y todo tipo de accesorios que se suelen utilizar para poder mejorar las grabaciones que hacemos de nuestras actividades más extremas. Ahora como se puede observar, hay unos nuevos enganches o piezas donde se pueden acoplar estos accesorios sin necesidad de contar con un accesorio específico en forma de funda que lo haga compatible. Como es lógico, con la llegada de este nuevo mecanismo probablemente sea necesario hacerse con nuevos accesorios que se acoplen a estas piezas, salvo que GoPro haya valorado la posibilidad de adaptarlos a esta nueva generación.

Esto lleva tanto a la batería como a la tarjeta de memoria a moverse de lugar dentro de la cámara GoPro. De momento solo se han filtrado las imágenes oficiales, y no se han conocido demasiadas características. Pero se espera que esta GoPro Hero Black 8 cuente con grabación de vídeo a 120fps con una resolución de 2.7K. No habría cambios en la batería, y en general veríamos unas especificaciones bastante similares. En cuanto al otro modelo filtrado, la GoPro Max, que sería la nueva generación de la GoPro Fusion, se trata de una cámara preparada para hacer fotografías extremas de 360 grados. Como se puede ver en la imagen desde el lateral, contará con una lente de 180 grados en cada una de sus caras, con el objetivo de grabarlo todo lo que nos rodea sea cual sea el entorno.

Estos vídeos y fotografías podrán verse posteriormente mediante visores 3D como gafas, que nos permitirán disfrutar de unas espectaculares panorámicas que nos trasladarán en tiempo real no solo a la imagen 3D, sino también al mismo sonido que había en esa escena en aquel momento. Parece que este modelo también contará con el mismo sistema de anclajes de la GoPro Hero Black 8, con la que no hará falta recurrir a fundas para poder acoplar trípodes y accesorios similares. No se sabe nada acerca de su presentación, pero todo apunta que tras esta importante filtración, las cámaras deben estar a punto de presentarse. No sería raro que esto ocurriese esta misma semana o la que viene.