Los auriculares para niños y adolescentes JBL Junior Free llegan a España

Es curioso, pero el mercado de tecnología para niños es un nicho que no siempre ha tenido el protagonismo que se merece. Los dispositivos que se lanzan para ellos son muy limitados, y quizás tenga algo que ver en ello, todo es escepticismo que rodea a la relación de niños y jóvenes con la tecnología, la conveniencia o no de utilizarla a ciertas edades. Pero en el caso que nos ocupa hoy es una gran apuesta por parte de una de las firmas de sonido más prestigiosas del mercado, como es JBL. Porque han lanzado unos auriculares para niños en un factor de forma cada vez más popular, el de clip.

Precio y disponibilidad

Los nuevos JBL Junior FREE se pondrán a la venta a lo largo de este mes de noviembre, no hay fecha concreta, por 69,99 euros. Estarán disponibles en varios colores, como son morado, turquesa y melocotón.

Los JBL Junior FREE | JBL

Auriculares de clip con audio Open Sound

Estos auriculares cuentan con un diseño abierto, con un clip flexible que abraza la oreja del pequeño, para que el ajuste sea perfecto y sobre todo cómodo. De ahí la tecnología Open Sound, que hace referencia al oído abierto, y que, por tanto, no se encuentra taponado por el auricular, sino que este reposa sobre la oreja para un sonido más natural. De esta manera escuchan los contenidos con nitidez, a la vez que son conscientes del mundo que les rodea.

El sonido de estos auriculares está limitado a 85 dB, que es una cifra recomendada como segura para el oído de los más pequeños, por lo que vela por su seguridad en este sentido. Estos auriculares cuentan con una fabricación ligera, con acabados suaves de silicona, por lo que si los llevan puestos durante un viaje no sentirán fatiga. Tiene resistencia al agua IPX4, que permite resistir a salpicaduras o sudor.

Los controles integrados en los auriculares con más grandes de lo habitual, perfectos para sus pequeñas manos, y, por tanto, fáciles de utilizar. Incluso permiten el emparejamiento multipunto, lo que permite tenerlos enlazados con hasta dos dispositivos diferentes al mismo tiempo. Su autonomía es notable para ser unos auriculares orientados a los más pequeños. Ya que nos ofrecen hasta 10 horas de autonomía con una sola carga, mientras que con la carga rápida podemos obtener 3 horas de uso en tan solo 10 minutos.

Un guiño a la creatividad de los más pequeños lo encontramos en el propio packaging de los auriculares, que se puede convertir en un divertido soporte para el teléfono móvil, e incluso los pequeños van a poder personalizar sus auriculares con las pegatinas incluidas. La app de JBL Headphone permite personalizar multitud de funciones de este dispositivo, como por ejemplo el límite de volumen, el tiempo de uso para sesiones de escucha seguras, o algunos ajustes de carácter parental.