A quién no le gusta tener una o varias bonitas plantas en casa, para darle color a cualquier estancia, así como un gran olor, tanto en interiores como en exteriores. El problema es que el simple hecho de que nos gusten no nos habilita para poder cuidarlas como se merecen, y que seamos capaces de mantenerlas vivas durante mucho tiempo, o al menos en las condiciones ideales. Para esas ocasiones también nos puede ayudar la tecnología. Porque igual que la Xiaomi Mi Band monitoriza nuestros movimientos y actividad física, este gadget que os traemos hoy puede hacer lo propio incluso con las plantas.

Xiaomi Mi Plant, el gadget que necesitas

Esta gadget no es nuevo, ni mucho menos, pero su utilidad no se ha desfasado ni mucho menos en los últimos años, sobre todo si tenemos en cuenta que quien más y quien menos tenemos plantas en casa que nos gustaría cuidar mejor, aunque no tengamos mucha idea de ello. Para eso puedes comprar en cualquier tienda online con productos de la marca Xiaomi un gadget llamada Xiaomi Mi Plant, que es un monitor de la tierra a la que se agarran nuestras plantas y donde echan raíces. Es básico para la buena vida de una planta que la tierra esté en buenas condiciones, y con este gadget lo vamos a poder conseguir sin dificultad.

Xiaomi Mi Plant | Xiaomi

Lo único que tienes que hacer con este dispositivo es clavarlo en la tierra de la maceta que quieres monitorizar, o del huerto que tienes en la terraza. En cualquiera de estos casos podemos conectar el teléfono a este dispositivo de manera inalámbrica y comenzar a leer datos acerca de la salud de la tierra, y por tanto de la planta. Este monitor de la tierra de Xiaomi nos ofrece datos cuatro datos relevantes con los que podemos saber cuál es su estado. Podemos saber si la luz que recibe la planta es correcta, si la temperatura a la que se encuentra la tierra también es la correcta, si hay suficiente humedad y si la tierra es fértil.

Para ello cuenta con cuatro sensores diseñados para poder medir fácilmente todos estos parámetros de la tierra y también de la ubicación donde se encuentra la propia planta. Aunque lo realmente útil es que la app que va asociada a este gadget nos dice en todo momento qué es lo que necesitamos hacer para que la tierra se encuentre en perfectas condiciones. Gracias a la gran base de datos con la que cuenta la app, con más de tres mil plantas registradas, es posible saber lo que necesita la planta en todo momento en base a la información aportada por los sensores.

De un vistazo sabremos si los cuatro factores clave para una buena vida de la planta se están dando y en qué grado. Y si tenemos varias plantas, solo habrá que ir cambiando el dispositivo de una a otra y conectarse desde el móvil, que puede ser tanto Android como iOS. Un dispositivo que además es barato, no cuesta más de 15 euros en China, aquí en España puede costar algo más.