Ayer fue el gran día, se presentó como llevábamos esperando semanas la Xiaomi Mi Band 5, y lo hizo además sin defraudar, ofreciendo más características por el mismo precio, al menos en China, y lógicamente eso está por ver cuando llegue a España, si será capaz la firma china de mantener el precio en euros de esta pulsera cuando la lance en todo el mundo. Y lógicamente la principal pregunta ahora mismo es cuándo se va a producir este lanzamiento global de la pulsera. Y hoy hemos conocido una comunicación en redes sociales de Xiaomi que podría alumbrar algo de luz acerca de la fecha en la que se lanzará la pulsera a nivel global, entendemos que también en España.

¿Cuál será la fecha aproximada?

La nueva pulsera se presentaba ayer con todas esas características que habíamos conocido a lo largo de la semana en los diferentes teaser que la firma china había publicado. Y con una función que ha destacado por encima del resto, como es la presencia de la conectividad NFC. Esta no es nueva, ya que la Mi Band 4 en China ya contaba con ella, pero este año se rumorea que la versión global y europea también contará con esta conectividad, y quién sabe si también con la compatibilidad con Google Pay para poder hacer pagos móviles. Esa es sin duda la gran incógnita de esta nueva pulsera de cara a su lanzamiento global.

Pues bien, la publicación de Xiaomi que hemos conocido hoy deja bastante claro que tendremos lanzamiento global y aproximadamente cuándo. Porque la cuenta global de Xiaomi ha publicado un tuit con un mensaje muy directo, tanto como que nos dice que algo así como ¿Cómo de pronto? Más pronto de lo que esperas, acompañado de una imagen de la Mi Smart Band 5 con el mensaje “See you next month” o lo que es lo mismo “te vemos el próximo mes” un mensaje que no puede ser más claro y directo. Lógicamente no sabemos la fecha concreta, pero es evidente que en el mes de julio tendremos una nueva pulsera de Xiaomi disponible.

Y este año por la faceta de los pagos móviles quizás sea más importante que nunca su presentación a nivel global y concretamente la versión en Europa. Porque esto podría ser determinante para la compatibilidad con los pagos a través de Google Pay. Tanto es así que si estás pensando en comprarte esta nueva pulsera y te tienta comprarla a un precio menor en China, te recomendaría humildemente que esperes a su lanzamiento global, porque en esta ocasión hacerse con una versión China podría significar no poder acceder a los pagos móviles de Google Pay. Así que sin duda va a ser el gran aliciente de la presentación a nivel global, la pasarela de pagos con la que será compatible la pulsera en el momento de su lanzamiento. La versión con NFC ha llegado a China a un precio de 28 euros al cambio, que seguro que no se mantiene en Europa si llega con esta conectividad, donde lo lógico sería esperar un precio de entre los 35 y 40 euros.