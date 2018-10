El poder de los drones no ha hecho más que empezar

“Esto es una emergencia, tengo 16 años, me han violado y no sé dónde estoy”. Esta fue la llamada a la policía de una adolescente desorientada tras ser agredida sexualmente en Boston. La policía de Lincolnshire no tenía más pistas: complicado empezar a buscarla, y cada minuto que pasara podía ser crucial para el destino de la víctima.