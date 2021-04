Cómo activar el modo oscuro en tu ebook Kindle

Después de un largo y ajetreado día no hay nada mejor que buscar un sitio cómodo y agradable para relajarnos con la ayuda nuestro Kindle. Para algunos usuarios el único momento disponible para disfrutar de un buen libro es al caer la noche cuando todos duermen, por lo que esta función es ideal para los que les gusta leer con poca luz.

Activa el modo oscuro en tu Kindle Paperwhite

Es un hecho reconocido por los usuarios de dispositivos electrónicos, que el modo oscuro no solo ayuda a reducir el consumo de batería en nuestros dispositivos, sino que además influye de manera directa en la fatiga ocular. Por lo que cada día son más los dispositivos y las aplicaciones que disponen de este modo.

Activando el modo oscuro | TecnoXplora

No debemos confundir el modo oscuro con el modo de luz nocturna. Aunque este también ayuda al descanso de nuestros ojos, en realidad se trata de un ajuste en la temperatura de color de las pantallas, pero no invierte los colores como ocurre en el caso del modo oscuro.

Y es algo que no podía faltar en los libros electrónicos. En el caso de estos dispositivos el uso del modo oscuro es más que aconsejable para proteger nuestros ojos del uso prolongado de las pantallas. Ya que como es el caso de los Kindle de Amazon, el consuno de batería es muy bajo al carecer de pantallas retroiluminadas. El uso de pantallas con luz indirecta y tinta electrónica reduce de por sí la fatiga visual, ya que la emisión de luz azul es mínima y además de esto el gasto de batería es mínimo. Por lo que, si a esto le unimos el uso del modo oscuro, estamos protegiendo al máximo nuestra visión de los efectos nocivos del uso prolongado de pantallas. Para activar el modo oscuro sólo necesitamos llevar a cabo dos simples acciones:

En primer lugar, pulsa en la parte superior de la pantalla para acceder al menú.

para acceder al menú. A continuación, tocar sobre " configuración" .

. Por último, toca sobre el icono “ Modo Oscuro ” para activarlo.

” para activarlo. De este modo conseguimos que nuestra pantalla en cuestión de segundos cambie por completo. Siendo ahora negra y donde podemos ver el texto en blanco.

Modo Oscuro activo | TecnoXplora

Activar el modo oscuro es muy sencillo en los dispositivos de Amazon, pero lo primero a tener en cuenta es que no todos disponen de esta opción, por lo que puedes consultar en el manual de usuario si tu dispositivo es compatible con esta función o no. Si es compatible pero no te aparece la opción, es posible que tu dispositivo no esté actualizado con la última versión.

Esto suele suceder a menudo si no tenemos activado la conexión inalámbrica de nuestro dispositivo. Para comprobar si nuestro Kindle esta actualizado, hacerlo pulsando en la parte superior de la pantalla para desplegar el menú y a continuación sobre "configuración". De este modo accedemos a las diferentes opciones. Entre las que se encuentran “opciones del dispositivo”. Una vez accedemos al menú elegimos “opciones avanzadas” y por último “actualizar mi Kindle”. Si está opción aparece en gris es que tiene la última actualización instalada, por el contrario, pulsa sobre ella para iniciar el proceso.