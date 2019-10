En los últimos años se ha puesto de moda entre los smartphones el uso del control por gestos. Esto no solo permite controlar el terminal sin tocarlo como ya hemos visto en el Google Pixel 4 recién estrenado. La pantalla también reconoce cuántos dedos pones sobre la pantalla y cómo los deslizas por ella, de tal forma que puedes hacer unas acciones u otras dependiendo del gesto. Pero esto no es algo de los móviles, y es que hoy te enseñamos cómo activar los gestos del TouchPad en Windows 10.

Para que sirve el control de gestos de Windows 10

La definición de lo que es el control de gestos ya la tenemos clara si tenemos en cuenta el párrafo de presentación anterior. Sin embargo, lo que no quede del todo claro el uso del control de gestos del TouchPad en Windows 10, y no conocerlo por lo menos implica no sacar todo el rendimiento que puedes al ordenador que tienes delante.

Básicamente, el uso del ordenador es mucho más fluido si tienes activada esta función y puedes desbloquear atajos que te ahorrarán mucho tiempo con un simple deslizamiento así como con la pulsación de varios dedos. Ni que decir tiene que la función de hacer zoom en una página o aplicación pellizcando el panel está integrada por defecto, por lo que todas las funciones que desbloquearás son totalmente configurables en función de lo que te ofrezca el sistema operativo de los de Redmond.

Drivers | Microsoft

Cómo activar los gestos del TouchPad en Windows 10

Lo primero que necesitas para activar los gestos del TouchPad en Windows 10 es un panel táctil compatible. ¿Cómo se sabe esto? solo tienes que irte al apartado de Inicio>Configuración>Dispositivos>Panel Táctil y verificar si aparece un mensaje que aparece un mensaje que verifique si tienes un panel táctil de precisión. Si no lo tienes no debes preocuparte ya que se trata de una falta de un driver. Dicho esto debes acudir a la web del fabricante, descargar los últimos controladores disponibles y acto seguido instalarlos a mano. Para este paso debes hacer lo siguiente:

Usar el cuadro de búsqueda y teclear Administrador de dispositivos.

En la nueva ventana que te aparece, ir al apartado de Mouse y otros dispositivos señaladores.

Seleccionar el puerto del TouchPad con clic derecho y pulsar en actualizar controlador.

En vez de buscar controlador automático, busca en el PC el archivo que descargaste e instálalo.

Ahora tendrás habilitada la opción del panel de precisión y el ordenador reconocerá si lo tocas con uno o varios dedos. En las opciones disponibles tendrás pulsaciones o deslizamientos con dos, tres y cuatro dedos, los cuales puedes configurar eligiendo una de las acciones predeterminadas que te ofrecen. Por desgracia no tienen acciones concretas según la aplicación que tengas abierta, sino que son configuraciones que responden a funciones de Windows 10. Algunas de estas son desde abrir el escritorio, abrir el cuadro de búsqueda, abrir el administrador de tareas sin pulsar ctrl+alt+supr hasta saltar entre aplicaciones como si activas el famoso comando Alt+Tab o Windows+Tab.