El pasado mes Apple lanzaba al mercado su esperado iPhone SE de 2020, la nueva generación de uno de los teléfonos más asequibles de la historia de Apple. Actualmente es el móvil más barato con el que cuenta la firma, y desde luego pocos dudan de que se va a vender bien, no por ser un gran móvil, que destaca sobre todo por la rapidez de su procesador y poco más, sino porque es el iPhone más barato. Y tal como conocemos hoy, el lanzamiento de este iPhone SE es solo la punta del Iceberg de los planes que tiene la firma de Cupertino para otro de sus productos estrella, como es el iPad, que sería el siguiente dispositivo en la estrategia de Apple para ofrecer dispositivos más baratos.

¿Un iPad SE en camino?

Eso es lo que sugieren las informaciones que hemos conocido hoy, que hablan de un futuro iPad más barato. Y no hablamos de un iPad Pro más barato, sino de que la versión básica de los iPad podría tener una nueva versión incluso más barata de la actual, gracias a una estrategia de Apple similar a la seguida con el iPhone SE de 2020. La idea de los de Cupertino es lanzar nuevos dispositivos en el cuerpo de viejos productos de Apple. El nuevo iPhone SE no deja de ser un nuevo iPhone con un procesador moderno en el cuerpo de un iPhone 8. Y lo mismo se podría hacer con el iPad. Lanzar una tableta con un procesador moderno, pero reutilizando componentes de antiguas generaciones para poder ofrecer un dispositivo aún más barato.

iPad 2018 | Amazon

La duda es si ese nuevo iPad sustituiría al actual, o si llegaría como un iPad aún más barato que este. La segunda opción es la que nos parece menos probable, pero no hay que descartarla. En cualquier caso parece que Apple se ha dado cuenta de que puede hacer dispositivos más económicos, que no baratos, reciclando componentes antiguos y mezclándolos con los nuevos. De tal manera que sin dejar de ser una marca de productos exclusivos y caros, sí pueda llegar a ciertos segmentos del mercado que actualmente están dominados al 100% por Android. Sabemos que muchas personas se compran un producto de Apple simplemente porque es de esta marca, y no porque sea el mejor dispositivo de esa categoría.

iPhone SE 2020 | Apple

Eso se consigue solo dando la sensación de que sus productos son exclusivos, y lógicamente eso no se puede transmitir con productos baratos. Pero a lo que juega ahora Apple es a otra cosa, es a ofrecer esa falsa sensación de barato, cuando sabemos que no lo es. En el caso del iPhone SE 2020 nos da esa sensación, aunque la realidad sea muy distinta. Así que no es de extrañar que pronto veamos un iPad SE, que podría convertirse en la nueva tableta barata de la firma californiana, veremos hasta qué punto pueden ajustar su precio sin mermar demasiado la capacidad del dispositivo, pero desde luego sería una “bomba” poder ver en el mercado un iPad por menos de 300 euros de precio oficial, algo de lo que somos muy escépticos.