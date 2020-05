Apple vuelve a protagonizar la actualidad del día con un nuevo dispositivo que ya tiene disponible en sus tiendas online, toda vez que las físicas están cerradas en nuestro país por la crisis del coronavirus. Ahora, ese retoque de chapa y pintura afecta a los MacBook Pro de 13 pulgadas de los de Cupertino, que se renuevan con algunas novedades importantes.

Estamos ante una revisión de los modelos de MacBook Pro de 13 pulgadas, el ordenador de tamaño más pequeño de los más potentes y que fue, como el resto de ordenadores, víctima de ese terrible teclado de mariposa de los últimos años. Un mecanismo absurdamente problemático que llevó a un oscarizado director de cine a quejarse en público tras la gala del pasado mes de febrero.

Procesadores de 10 generación

Pero antes de llegar al teclado toca centrarse en los principales componentes que trae este nuevo MacBook Pro, que tienen que ver con los procesadores, que mejoran para contar con chips Intel Core i5 e i7 de 10ª generación que, según la propia compañía, alcanzan rendimientos superiores a “2,8 veces más rápidos que sus predecesores”.

Nuevos MacBook Pro de 13 pulgadas de 2020 | Apple

Sea como fuere, no solo los SoC mejoran, también lo hace la memoria RAM, que aumenta hasta los 16GB, lo que nunca viene mal para trabajar con más rapidez y eficacia. Del mismo modo, el almacenamiento también se ha visto multiplicado y el modelo más básico de los nuevos MacBook Pro se sitúa en los 256 gigas. Como siempre ocurre en esta gama, tendremos opciones de personalización, vía web, de hasta 32GB de memoria RAM y 4TB de disco SSD, lo que ya podéis imaginar que dispara el precio final hasta varios miles de euros. De momento, hay que decir que los ordenadores con el precio más bajo siguen montando los procesadores Intel de octava generación por lo que solo aquellos más altos, con Touch Bar, Touch ID (como sistema de desbloqueo) y cuatro conectores de USB-C estarán actualizados.

Esta es una estrategia que Apple sigue en muchas ocasiones y que debéis tener en cuenta en el caso de que queráis adquirir un nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas: no todos los modelos pertenecen a la misma generación y si optáis por el más barato, os estaréis llevando un modelo de hace más de uno o dos años. Concretamente de finales de 2018.

Nuevo teclado para los MacBook Pro de 13'' de 2020 | Apple

Pero llegamos al meollo de la cuestión. Al cambio verdadero de estos nuevos ordenadores de 13 pulgadas y que no es otro que el teclado. Tras varios años instalando auténticos componentes que no estaban al nivel del dinero que costaban, Apple reconoce que cometió un tremendo error y cambia las teclas con mecanismo de mariposa por otro de tijera, que es el estándar y el que mejores resultados viene dando desde hace décadas. Obviamente, los de Cupertino dirán que han mejorado esa fórmula pero lo importante es que vuelven al redil. Y nosotros a la tranquilidad, porque no tendremos que estar pendientes de programas de reparación ni nada parecido.

Podéis reservarlos ya para entregas entre el 13 y el 20 de mayo a un precio de 2.129 euros el modelo de 16GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento con procesador i5. El que instala 1TB de disco SSD sube hasta los 2.379 y la gama comienza con modelos de 8/256 con procesadores Intel de octava generación a un coste de 1.499.