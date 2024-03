¿Vivimos en el Antropoceno? Un comité de expertos acaba de decidirlo

El Antropoceno se refiere al periodo geológico que vive la humanidad desde 1950 caracterizado por la contaminación humana. En 2002 el Nobel de Química Paul Crutzen propuso que nos encontramos inmersos en este nuevo período geológico, marcado por la actividad humana. Más tarde, en 2021, este término fue adoptado por la Real Academia Española en el Diccionario de la Lengua.

Sin embargo, no se trata de un término oficial, aunque tiene un notable respaldo científico y mundialmente conocido. Por ello, en el intento de oficializarlo, un comité de expertos acaba de rechazar la propuesta, tal y como han filtrado ellos mismos al diario The New York Times. Te contamos los detalles.

La presencia del ser humano en la Tierra ha tenido notables efectos sobre los ecosistemas. Estos cambios abarcan aspectos variados, desde la alteración de ecosistemas causada por la aparición de la agricultura hasta la era nuclear.

Agricultura | iStock

Es por ello que la comunidad científica había comenzado a emplear el término "Antropoceno" (palabra cuyas raíces está en los vocablos griegos anthropos, ser humano; y kainos, nuevo). Este se refería a la era geológica del ser humano. Además, permitía establecer una distinción entre el Holoceno, la época geológica iniciada tras la última edad de hielo, y la época actual.

Tal y como explica el diario estadounidense, el comité estaba formado por aproximadamente dos docenas de académicos. Votaron por 12 a 4 (y dos absetenciones) en contra de incorporar esta distinción al "canon". Otros tres miembros del comité no votaron ni se abstuvieron formalmente.

Al parecer, el motivo no ha estado en el no-reconocimiento de los impactos causados por el ser humano en nuestro planeta, sino en una falta de consenso en torno al inicio de este periodo. Como mencionábamos anteriormente, aunque de manera no oficial, el Antropoceno habría comenzado en 1950, aunque ahora parezca no estar tan clara la fecha de inicio.

Si algún día los investigadores se ponen de acuerdo, la aceptación del Antropoceno supondría cambiar la terminología de artículos de investigación, libros de texto y más materiales didácticos en todo el mundo. De momento, habrá que esperar. Lo que es innegable es que, se llame como se llame, la huella humana en el planeta es evidente.