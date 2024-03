¿Te vas de vacaciones esta Semana Santa? Ten cuidado con estas estafas

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y hay quienes aprovechan estos días para hacer algún viaje o escapada que reservan a través de internet. En fechas así, la ocupación de los sitios más turísticos suele ser casi del 100% pero, ¡cuidado!: también se trata de una de las épocas favoritas para los ciberdelincuentes.

Cuando las reservamos, debemos tener mucho cuidado ya que en este tipo de fechas siempre aparecen páginas que prometen unas lujosas vacaciones a precios realmente bajos y tentadores. Los ciberdelincuentes se aprovechan de estos periodos para atraer a los usuarios y estafarles su dinero y sus datos.

Webs falsas

Un ejemplo de estafa es que crean sitios web que imitan a las agencias de viajes para engañar a los usuarios. Estas páginas suelen ofrecer reservas de hoteles, vuelos o paquetes vacacionales, pero en realidad no existen o no tienen relación con las empresas reales. Las personas que reservan a través de estos sitios pueden enfrentarse a problemas como la falta de confirmación de reserva o la pérdida de datos personales y financieros.

Correos electrónicos falsos

Los ciberdelincuentes también mandan correos electrónicos falsos que aparentan ser de agencias de viajes, aerolíneas... Lo peligroso de esto es que contienen enlaces a través de los que te estafan o te reconducen a páginas en las que te hacen poner tus datos financieros o información personal que utilizan para robarte.

Anuncios falsos

Otra estafa muy común es publicar anuncios de alquileres vacacionales falsos, ofreciendo propiedades que no existen o que no están disponibles para alquilar. Las personas que hacen la reserva y pagan por adelantado pueden descubrir que la propiedad no es real o que no pueden acceder a ella cuando llegan al destino.

Qué hacer para evitarlo

Los expertos recomiendan siempre investigar la reputación de la empresa o sitio web en la que se publique el anuncio buscando por ejemplo reseñas en internet y cómo son esas opiniones.

También se aconseja utilizar únicamente sitios webs oficiales y seguros y no proporcionar información personal o financiera sensible (números de tarjetas de crédito, contraseñas...).